Aventurile lui Putin la summitul SCO din Uzbekistan. Vestea principală este că nu mai întârzie la întâlniri (acum sunt în întârziere alții pentru el)

În perioada 15-16 septembrie, președintele rus Vladimir Putin a petrecut la Samarkand, unde a participat la Consiliul șefilor de stat al Organizației de Cooperare din Shanghai ( SCO ). În timpul călătoriei, Putin s-a întâlnit cu liderii Chinei , Turciei , Iranului , Indiei și altor țări asiatice, relații cu care pentru Rusia după începerea războiului și ruptura cu Occidentul au devenit mult mai importante decât înainte. Nu au existat declarații fundamental noi despre cooperare la summit - în schimb, a fost observată o răcire în tonul declarațiilor părții chineze , iar prim-ministrul Indiei i-a spus lui Putin în față că acum „nu este epoca războaielor”. Pentru președintele rus, acesta nu a fost singurul moment incomod de la summit. Iată ce i s-a întâmplat în Samarkand potrivit publicației ruse independente Meduza.

Putin a trebuit să recunoască „preocupările” Chinei cu privire la războiul din Ucraina

În timpul unei întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping, președintele rus a spus : „Lumea se schimbă rapid, dar un singur lucru rămâne neschimbat: prietenia dintre China și Rusia…” În același timp, a adăugat Putin, înțelege „problemele și preocupările Chinei”. ” în legătură cu „criza ucraineană.” „. Astfel, el a recunoscut că China este nemulțumită de război, lucru remarcat în Occident. Partea chineză nu a menționat Ucraina în raportul despre întâlnirea dintre Xi Jinping și Putin.

Putin tells Xi Jinping that Russia “understands your questions and concerns” about Ukraine. Does that mean… China has some? pic.twitter.com/Zd5XNW7cMD

Și pune-i scuze primului ministru indian Narendra Modi

Modi a afirmat că „era actuală nu este o eră a războaielor”. Președintele Federației Ruse a răspuns: „Cunosc poziția dumneavoastră față de conflictul din Ucraina, preocupările dumneavoastră, pe care le exprimați constant”. Rusia, a continuat el, va face totul pentru a opri războiul cât mai curând posibil, dar Kievul vrea să-l câștige pe câmpul de luptă. În același timp, Putin a spus tocmai „în Ucraina”, și nu „în Ucraina”. Poate pentru prima dată.

"I know about your birthday", Russian President Vladimir Putin tells PM Modi but can't wish since "according to Russian traditions we don't wish in advance". pic.twitter.com/O88Z9SMzGY