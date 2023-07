Radu Tudor avertizează: 'Un mare succes rusesc are loc pe pământul nostru'

„Regimul Orban a devenit o infecție rusă în NATO și UE. Problema este că populismul și extremismul sunt votate de mai mulți oameni care înghit imensul război hibrid lansat de Russia în Vest.

Un mare succes rusesc se întâmplă pe pământul nostru”, a fost mesajul lui Radu Tudor la postarea făcută de jurnalista Anne Applebaum, pe Twitter.

Orban regime became a Russian infection in NATO & EU. The problem is that populism & extremism are voted by more people that swallow the huge hybrid war launched by #Russia in the #West. A big Russian intell success happens on our soil. Happy Independence Day, @anneapplebaum