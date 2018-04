Raețchi, verdict dur în conflictul dintre Palate: Dăncilă nu are nicio șansă în fața lui Iohannis

PSD se apropie de scenariul unui minim electoral care să îl transforme într-un partid secundar, a scris Ovidiu Raețchi, în contextul scandalului dintre Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Deputatul PNL a argumentat că actualul premier nu este nici pe departe un adversar capabil să-i facă față lui Iohannis:

“Iohannis l-a învins zdrobitor pe Ponta (superior intelectual, totusi, teldrumistilor din garnitura de azi - știa sa spună chiar si "cartezian", cuvant pe care Dancila l-ar asocia cu o fântână) intr-un moment in care PSD controla toate instituțiile imaginabile, defila in presa cu orice enormitate ("Iohannis vinde copii"), era pe val anti-Băsescu si isi permitea sa mănânce popcorn in timpul campaniei electorale. Nu îmi pot imagina, in aceste condiții, cine ii învață pe pesedisti că Viorica Dancila - al carei nivel, la o banala proba de citire, nu depășește faza gimnaziala - sau Liviu Dragnea - cu toate tinichelele TelDrum zornaindu-i in spate de se-aude până in Brazilia - ar putea reprezenta un adversar cu cea mai mica șansă in fata președintelui. Investindu-si resursele imagologice in astfel de personaje (Dancila vs. Ionannis? Serios?) si provocând un conflict pentru care nu are figuri de anvergura, PSD se apropie, mai mult ca niciodată, de scenariul unui minim electoral care sa îl transforme intr-un partid secundar”, a scris Ovidiu Raețchi pe contul său de Facebook.