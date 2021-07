Raiffeisen Bank și BCR au încheiat primul semestru din 2021 cu un profit net în creștere

Raiffeisen Bank, subsidiara de pe piaţa locală a grupului austriac cu acelaşi nume, a încheiat primul semestru din 2021 cu un profit net de 397 mil. lei, în creştere cu 42% faţă de rezultatul obţinut în perioada similară a anului trecut.

Performanţa financiară a fost susţinută în principal de nivelul considerabil mai mic al costului riscului - pe fondul disciplinei de rambursare a creditelor, susţinută de măsurile luate pentru sprijinirea clienţilor, atât de bancă, cât si de guvern, dar si de imbunatatirea evolutiilor macroeconomice si cresterea cererii solvabile de credite in toate segmentele de clienti, in special IMM, notează raportul finaciar al băncii, potrivit mediafax.ro.

La 30 iunie 2021, activele totale au ajuns la 54,5 miliarde de lei, în crestere de 18%, an la an, iar veniturile bancii au crescut usor cu 2%, fata de aceeasi perioada a anului trecut.

În paralel, creditele nete au crescut cu 11% fata de jumatatea anului 2020, ajungand la 30,2 miliarde de lei, în timp ce depozitele clientilor au ajuns la 44,3 miliarde de lei, o crestere de 15% comparativ cu T2/2020.

„Suntem multumiti de rezultatele noastre din prima jumatate a anului 2021, an in care suntem preocupati sa sustinem clientii si revenirea economiei romanesti. Am reusit mentinerea profilului de risc al bancii la niveluri sanatoase, prin moratoriile proprii si publice. Impreuna cu clientii nostri, putem spune ca am depasit cu bine aceasta perioada cu totul neobisnuita. Mai mult, am inregistrat o crestere foarte buna a portofoliului de credite nete al bancii, cu 11%, comparativ cu jumatatea anului 2020. Am crescut pe toate segmentele de clienti cu un varf de 21% crestere pentru IMM-uri, in mare masura datorita implicarii noastre puternice in programul IMM Invest. De asemenea, creditele pentru persoanele fizice si corporatiile mari si medii au avansat semnificativ, cu 10%, respectiv 8%”, spune Steven van Groningen, presedinte & CEO Raiffeisen Bank.

La sfarsitul primei jumatati a anului 2021, soldul creditelor nete acordate IMM-urilor de Raiffeisen Bank a crescut cu 21% fata de T2/2020.

Banca ofera solutii de finantare, atat din surse proprii, cat si prin utilizarea programelor dedicate de garantare, cum este IMM Invest, dar si extensii ale programelor Fondului European de Investitii (FEI).

In S1/2021, portofoliul creditelor nete pentru corporatii mari si medii a crescut cu 8% fata de T2/2020. In zona companiilor, banca se concentreaza spre finantarea investitiilor sustenabile, cu componenta de reducere a amprentei de CO2.

“Impreuna cu grupul Raiffeisen Bank International (RBI), Raiffeisen Bank isi asuma un rol esential in procesul de tranzitie la o economie verde si urmareste sa genereze impact pozitiv, atat prin modul in care opereaza, cat si prin proiectele pe care alege sa le finanţeze”, spun reprezentanţii băncii.

Raiffeisen Bank a plasat in iunie 2021 cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative in lei a unui emitent din Romania si a doua emisiune de obligatiuni verzi a bancii, de 1,2 miliarde lei, dupa cea din mai 2021, care a atras 400,5 milioane lei.

“Prin cele doua emisiuni de obligatiuni verzi din piata locala reconfirmam angajamentul nostru de a mobiliza resursele financiare in scopuri sustenabile si de a integra aspectele mediu, sociale si de guvernanta (ESG) in gestionarea riscurilor, pentru a asigura o decarbonizare progresiva a portofoliului de credite. Fondurile atrase prin aceste emisiuni de obligatiuni vor fi directionate in proiecte verzi care respecta criteriile de eligibilitate definite in Cadrul pentru Obligatiuni Verzi al bancii si cele mai bune practici internationale”, explică Steven van Groningen.

Creditele acordate de banca populatiei au crescut semnificativ la jumatatea anului 2021. Portofoliul Flexicredit s-a dublat ca valoare fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce creditele cu garantie ipotecara pentru persoane fizice au crescut cu 40%. Raiffeisen Bank continua sa fie unul dintre liderii pietei cardurilor de credit din Romania, cu un portofoliu de peste 550.000 de carduri active.

La finalul primului semestru 2021, numarul clientilor activi digitali a ajuns la 950.000 (din 2,18 milioane de clienti PF).

Platile cu cardurile de credit in prima jumatate a anului 2021 au crescut cu 23%, fata de perioada similara din 2020, iar numarul tranzactiilor e-commerce efectuate de persoane fizice, prin intermediul cardurilor de debit Raiffeisen Bank, a crescut cu 75%, fata de prima jumatate a anului trecut.

Raiffeisen Bank gestionează un portofoliu de 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.600 de angajati, 300 de agentii in toata tara, 700 de ATM-uri, 400 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 24.400 de POS-uri.

Banca Comercială Română (BCR), controlată de Erste Group, a încheiat primul semestru al anului cu un profit net de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro), în creştere cu 38,5% faţă de 498,9 milioane de lei (103,6 milioane de euro) în S1/2020.

Evoluţia a fost susţinută de performanţa operaţională îmbunătăţită în principal pe fondul unui volum de business mai mare, cât şi a alocării de costuri cu riscul mai reduse, notează raportul transmis vineri de bancă.

“Continuăm să evoluăm la nivel de economie şi societate, iar 2021 vine să ne arate că prin flexibilitate putem să ne dezvoltăm pe toate planurile – digitalizare, interacţiuni de calitate cu clienţii şi educaţie financiară. Vedem în prezent relansarea economiei şi contextul favorabil, vedem proiecte noi, şi ne implicăm în susţinerea iniţiativelor sustenabile”, spune Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

În perioada ianuarie-iunie 2021, venitul operaţional a crescut cu 6,5% până la 1,81 miliarde de lei (370,2 milioane de euro), de la 1,7 miliarde de lei (353,6 milioane de euro) în S1/2020, determinat de un volum de business mai mare, în timp ce activele băncii se sitau la 30 iunie 2021 la nivelul de 83,1 miliarde de lei, în creştere faţă de 81,9 miliarde de lei la 31 decembrie 2020.

Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 12,7% până la 1.01 miliarde de lei (206,6 milioane de euro), de la 898,2 milioane de lei (186,5 milioane de euro) în S1/2020, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari şi al unor cheltuieli operaţionale mai reduse.

În acelaşi timp, venitul net din dobânzi a crescut uşor cu 0,7% până la 1,19 miliarde de lei (244,0 milioane de euro), de la 1,18 miliarde de lei (246,6 milioane de euro) în S1/2020, determinat de volume mai mari de credite şi depozite atât pe segmentul de clienţi retail, cât şi pe cel de corporate, parţial compensat de impactul din dobânzi mai scăzute pe piaţa monetară.

Raportul BCR mai arată că venitul net din comisioane a crescut puternic în S1/2021 cu 21,4% până la 383,8 milioane de lei (78,3 milioane de euro), de la 316,2 milioane de lei (65,6 milioane de euro) în S1/2020, determinat de un volum mai mare de tranzacţii comparativ cu activitatea de business mai redusă şi de măsurile implementate în vederea sprijinirii clienţilor în contextul pandemiei.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 21,8% până la 174,1 milioane de lei (35,5 milioane de euro), de la 142,9 milioane de lei (29,7 milioane de euro) în S1/2020, în principal datorită unei activităţi de tranzacţionare mai crescute.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 4,3% în iunie 2021, uşor mai redusă faţă de 4,5% în decembrie 2020. Această evoluţie reflectă trendul pozitiv al creditelor acordate clienţilor şi a fost sprijinită, de asemenea, de o acumulare scăzută de noi credite neperformante. În acelaşi timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane s-a situat la nivelul de 125,3% în iunie 2021.

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de 4,2 miliarde de lei în S1/2021.

Vânzările de credite ipotecare în lei au crescut cu 11,4% an pe an, în principal datorită produsului ipotecar Casa Mea care reprezintă 70% din total.

Volumele nou acordate de credite de consum au crescut cu 19,6%, iar descoperitul de cont şi cardurile de credit cu 16,1% an la an faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 17,7% an pe an în S1/2021, în timp ce stocul de credite de consum a crescut cu 7,2% an pe an.

În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 2,6 miliarde de lei în S1/2021, din care 37% au fost credite pentru investiţii. Motorul principal a fost avansul stocului de finanţări acordate sectorului IMM (inclusiv prin subsidiara BCR Leasing), care a crescut cu 12,3% an pe an, atingând valoarea de 7,1 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro) la 30 iunie 2021, ca urmare a unei concentrări mai mari pe afacerile noi şi pe dezvoltarea sectorului de leasing, precum şi a participării BCR în programul IMM Invest.

De asemenea, finanţarea sectorului public a crescut cu 21,5% an pe an, iar a companiilor mari cu 19,0% an pe an.

“În această perioadă am comunicat intens cu clienţii noştri legat de interesul lor în teme esenţiale precum impactul climatic, inechitatea socială şi educaţie. Împreună creăm abordări relevante pentru a capta oportunitatea de transformare pentru un viitor mai bun şi echitabil. Ne aşteptăm ca fondurile europene de peste 80 de miliarde de euro din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 şi din PNRR să fie impulsul de accelerare în evoluţia ţării noastre. Suntem pregătiţi să contribuim viguros în acest proces pe diverse paliere, de la educaţie şi elemente de proces până la cofinanţări şi finanţări directe. Este oportunitatea unică de a face pasul către o economie şi societate performantă şi durabilă, iar succesul planurilor naţionale reprezintă prioritatea critică pentru echipa BCR în următorii ani”, concluzionează Sergiu Manea.