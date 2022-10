Raluca Turcan: Sibiul beneficiază de cele mai multe investiții din ultimii 30 de ani

Președintele PNL Sibiu, Raluca Turcan, a semnalat vineri, în cadrul unei conferințe de presă că în ultimii ani județul a primit mai mulți bani decât în orice altă perioadă de după Revoluția din 1989. Doar prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), în Sibiu ajung 2 miliarde de euro, în timp ce programul ”Anghel Saligny” mai aduce aproape un miliard de lei.

Liderul PNL Sibiu a făcut un rezumat al banilor veniți din mai multe surse în localitățile din județ.

”În ultimii ani, în calitate de vicepremier, ministru al muncii și deputat de Sibiu am depus eforturi constante, susținute, pentru a sprijini proiectele de dezvoltare ale județului. Pot spune cu tărie că munca nu au fost în zadar și voi încerca să fac un bilanț.

În parteneriat cu Consiliul Județean, primăriile din județ, avem sute de proiecte de finanțare din bani europeni, guvernamentali sau locali, iar afluxul banilor de investiții este nemaiîntâlnit în istoria recentă a județului.

Pe lângă asta, am susținut angajatorii în perioada de Pandemie, și cea de după, să poată plăti salarii și șomaj tehnic, sa păstreze locurile de muncă, am inițiat linii de finanțare pentru dotarea spitalelor și școlilor cu aparatura medicală, echipamente și materiale necesare pentru buna desfășurare a activităților, am fost parte la decizia privind finanțarea marilor proiecte ce țin de rețelele de Apă-Canal și Gaze sau de investiții în drumuri și renovări de clădiri publice și de patrimoniu. În centrul tuturor acțiunilor au fost nevoile reale ale oamenilor”, a declarat Turcan.

Investițiile venite în județ, în ultima perioadă:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014- 2020

Județul a primit 43 de proiecte care au primit finanțare însumând o valoare totală de 2 miliarde de euro.

Dintre cele 43 de proiecte, 6 proiecte, în valoare de 28,22 de milioane de lei au fost finalizate, restul aflându-se în diferite stadii de implementare.

Acestea acoperă întreg spectrul de priorități investiționale vizate de POIM, precum infrastructura, mediu, eficiența energetică, biodiversitatea și protejarea sănătății populației.

Sănătate

•​Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu – 10 mil. lei;

•​Spitalul Orășenesc Agnita - 3 milioane de lei;

•​Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" Sibiu - 2,5 milioane de lei;

•​Spitalul Orășenesc Cisnădie – 35,5 mil. lei;

•​Spitalului Municipal Medias – 19 mil. lei;

•​Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu” – 329 mii lei;

•​Spital Municipal Mediaș (pentru reabilitare/modernizare imobile Corp1,Corp2) - 737 mii lei.

Pe lângă acești bani, în infrastructura de sănătate din județ au mai ajuns și alți bani.

”Aici aș vrea să evidențiez un efort suplimentar pentru infrastructura din sănătate, prin dotarea spitalelor, decontarea de cheltuieli pe perioada de pandemie, renovarea de spitale și secții spitalicești. În mandatul meu de viceprim-ministru, împreună cu ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș, am lansat schema de dotare cu aparatură medicală a spitalelor din toată țara. A fost o decizie bună luată în plină criză COVID, iar rezultatele se reflectă în calitatea actului medical și acum”, a apreciat Raluca Turcan.

Programul „Anghel Saligny”

Sibiul are deja 93 de proiecte aprobate prin acest program, însumând 930 milioane de lei. Sunt proiecte pentru modernizarea de drumuri și extinderea sau modernizarea rețelelor de apă-canal. Aproape 130 de milioane de lei vor veni, tot prin acest program, pentru extinderea rețelei de gaz. Prin ​„Anghel Saligny” se finanțează lucrări punctuale care nu ar putea face obiectul unor proiecte europene sau pentru care comunitățile locale nu au suficiente fonduri pentru a le susține. Sunt lucrări care vor face viața oamenilor mai bună la propriu.

Protecție socială

În tre 2020 și 2022 din calitatea de vicepremier și de ministru al Muncii, Raluca Turcan a luat măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației de criza sanitară și, în județul Sibiu, oamenii au fost sprijiniți direct astfel:

• ZILE LIBERE PĂRINȚI – 6.571 oameni​- 6,5 mil. lei;

• ȘOMAJ TEHNIC – 117.920 oameni – 174 mil. lei;

• DECONTARE 41.5% - 71.485 oameni – 88,7 mil. lei;

• 50% din salariu pentru angajarea persoanelor peste 50 ani sau 16-29 ani – 1801 oameni – 2 mil. lei;

• TELEMUNCĂ – 501 oameni – 1,2 mil. lei;

• 41.5% din salariu pentru INCADRARE pe PERIOADA DETERMINATA 3 luni – 3.014 oameni – 2,7 mil. lei;

• REDUCERE TIMP DE MUNCĂ (kurzarbeit) – 18.643 oameni – 9,5 mil. lei.

În parteneriat cu ministrul Fondurilor Europene, s-au elaborat programe de sprijin din care, doar în Sibiu:

- Mese calde pentru 3070 vârstnici – 5 mil. lei;

- Produse de igienă – 26.323 oameni – 3,6mil. lei;

- Pachete alimentare – 26323 beneficiari – 4,4 mil. lei;

- Sprijin educațional – 7158 copii – 6 mil. lei;

- Sprijin pentru România – 43.317 oameni – 20,3 mil. lei.

- Masa la școală – peste 7.700 de elevi din județ beneficiază de o masă la școală

- Carduri pentru rechizite și îmbrăcăminte pentru elevii din familii vulnerabile - 9512 elevi vulnerabili. Suma de 500 de lei poate fi folosită pentru a cumpăra rechizite școlare, cărți, haine și îmbrăcăminte. În total, anul acesta elevii din Sibiu vor primi peste 4,7 mil. de lei. Iar valoarea totală a proiectului din fonduri europene și guvernamentale este de peste 216,2 mil. lei.