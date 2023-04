Rapidistul care a bătut FCSB: 'A trebuit să ne adunăm, pentru că veneam după câteva rezultate negative'

După şase meciuri fără victorie în Superligă, două egaluri şi patru înfrângeri, Rapid şi-a dat "un mic restart" în partida cu FCSB, reuşind să câştige derby-ul cu 1-0, pe teren propriu, a afirmat la finalul meciului unicul marcator, Alexandru Albu.

"Este o bucurie mare, atât pentru mine, cât şi pentru colegii mei. Şi această bucurie este şi a suporterilor noştri, care sunt magnifici şi care meritau această victorie. Le dedicăm această victorie. A trebuit să ne adunăm, pentru că veneam după câteva rezultate negative, nu ne-am exprimat aşa cum trebuia. A trebuit să ne dăm un restart, să analizăm tot ce trebuia să analizăm, tot ce nu ne-a ieşit, şi să ne aducem aminte că noi suntem echipa care am ajuns în play-off şi am adunat toate punctele acestea. Şi că trebuie să ne dăm un mic restart în seara asta. Asta am făcut şi se pare că am reuşit", a declarat Albu, la DigiSport.

Mijlocaşul echipei rapidiste consideră că jucătorii antrenaţi de Adrian Mutu rămăseseră datori faţă de galeria giuleşteană.

"Ne-am motivat noi în această săptămână, suporterii noştri. Eram datori faţă de ei cu o victorie şi cred că cel mai bun declic este într-un derby. Suntem fericiţi că am reuşit să câştigăm şi sper că de acum încolo să mergem pe această linie, să facem cât mai multe puncte. Nu ne lăsăm şi vrem să urcăm cât mai sus în clasament. Moldovan a demonstrat încă o dată că este cel mai bun portar din România, chiar dacă a avut unele greşeli. Toată lumea greşeşte", a mai spus Alexandru Albu.

FC Rapid Bucureşti a obţinut prima sa victorie în play-off-ul Superligii de fotbal, 1-0 (1-0) cu FCSB, duminică seara, în Giuleşti, în etapa a cincea.