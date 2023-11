Rareș Bogdan îl critică dur pe ministrul Finanțelor al PNL: Stai, mă, nene! Stop! Tocmai am dat câteva ciomege companiilor private / Video

Rareș Bogdan îl critică dur pe ministrul Finanțelor al PNL: Stai, mă, nene! Stop! Tocmai am dat câteva ciomege companiilor private

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, într-un interviu video, pentru HotNews.ro, că PNL nu se iubește cu PSD, dar liberalii nu rup coaliția de guvernare "mâine-poimâine", iar Partidul Național Liberal își dorește să aibă aibă un candidat propriu la alegerile prezidențiale, susținut de toată dreapta, "dacă avem suficientă minte, noi, USR, PMP, Forța Dreptei, care o mai fi de dreapta".

Europarlamentarul s-a referit și la "periplul african" al lui Klaus Iohannis și la "și glumele și atacurile din media pe subiectul Hakuna Matata". "Singurul lucru pe care îl reproșez este că, inclusiv colegii mei și cu mine, n-am ieșit mai devreme să explic cât de importantă este intrarea" companiilor românești în Africa.

În legătură cu procesul de aderare a României la Spațiul Schengen, eurodeputatul PNL consideră benefic faptul că tema a fost pusă pe ordinea de zi a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) programat pe 5 decembrie 2023, pentru că, chiar dacă Austria se va opune din nou, România va căpăta astfel temeiul legal pentru a putea ataca decizia la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

De asemenea, liderul liberal a criticat măsura propusă recent de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susținut de PNL în Cabinetul Ciolacu, privind introducerea avertizorilor de integritate, prin care populația să poată primi recompense dacă sesizează ANAF împotriva celor care fac evaziune fiscală.

"Încă există frică în societatea românească, încă stafia asta care a nenorocit familii, lucrurile astea au rămas în mentalitatea tatălui meu, mamei, transmise mie ca nepot și astea sunt în mentalitatea multora. Stai, mă, nene, stop! Tocmai am dat câteva ciomege în cap companiilor private din România în ultimele luni și ne pregătim să mai dăm câteva în ianuarie când vom resimți măsurile luate de noi" – a spus Rareș Bogdan, în interviul care a avut loc miercuri, 22 noiembrie 2023, la Strasbourg

PNL se opune și eventualei creșteri de impozit pe salariile peste 5.000 de lei: "Pentru PNL e linie roșie, nu vrem nici impozitare progresivă, că la un moment dat am văzut ceva cu salarii de peste 5000 de lei".

Cele mai importante declarații, pe scurt:

Dl. Ciolacu este un partener temporar la guvernare. Nu ne iubim cu PSD, eu cu dl. Ciolacu nici atât.

Scandalul a pornit - erau lucruri adunate- dar a pornit de la faptul că după decizia noastră "prin noi înșine", când, practic PNL a decis în sfârșit sau într-un sfârșit să se desprindă de pulpana, de influența social-democrată și să meargă singur în alegeri, în toate cele patru rânduri de alegeri din 2024, a apărut o nervozitate la social-democrați.

Acolo s-a tensionat relația mea cu Marcel Ciolacu și parțial cu Marcel Boloș, pentru că am încercat să le explic- și mă bucur că în cele din urmă au înțeles argumentele: scădere a plafonului (cifrei de afaceri pentru încadrarea la impozitul pe venitul microîntreprinderii) de la 500.000 la 100.000 sau 60.000 de euro este devastatoare, că acel prag de 30% de profitabilitate introdus, care era în documentul inițial în ordonanța inițială, era de asemenea o chestiune care apăsa foarte mult pe întreprinzător.

Gândiți-vă că proiecția de creștere a pensiilor în 5 ani de zile, pe legea votată săptămâna aceasta, este de 163 de miliarde de lei. 163 de miliarde de lei înseamnă nu mai puțin de 33 de miliarde de euro. Deci 33 de miliarde de euro pe care trebuie să-i scoatem de undeva, pentru că noi ne putem gândi doar la impactul din 2024 și după noi potopul.

Eu nu cred în sintagma lui Iliescu: Sărac și cinstit. Eu vreau să introduc o nouă sintagmă în politică: bogat și cinstit.

Să știți că (Iohannis- n.r.) face eforturi să fim (în Schengen - n.r.). Președintele Iohannis, care a fost foarte criticat pe pentru acest periplu african, a făcut niște lucruri acolo pe care o să le aflăm cu siguranță, pas cu pas, în stilul domniei sale, dar foarte importante pentru economia României. Am văzut și glumele și atacurile din media pe subiectul Hakuna Matata. Vă asigur că are destule griji. Singurul lucru pe care îl reproșez este că, inclusiv colegii mei și cu mine, n-am ieșit mai devreme să explic cât de importantă este intrarea (în Africa n.r.).

Am o vagă bănuială, din păcate, dar mi-e teamă că pare cineva a lucrat. Adică eu am văzut ultimul an de guvernare al unor președinți: Emil Constantinescu, Traian Băsescu, acum Klaus Iohannis și pare că la un moment dat, în momentele când se apropie de finalul unei perioade, unii încearcă să împingă o imagine, să schimbe o imagine.

Klaus Iohannis e, până în ultima zi de mandat, extrem de puternic (...) Klaus Iohannis e în toată puterea poziției pe care o are, și formală și informală.

Noi am spus de la început că nu părăsim guvernarea, pentru că trebuie să apărăm interesele companiilor și ne e frică că, dacă am părăsi guvernarea, pur și simplu gradul de impozitare și de biruri pe companii ar crește foarte mult.

După europarlamentare, partidele dreptei vor avea un candidat și dacă avem suficientă minte, noi, USR, PMP, Forța Dreptei, care o mai fi de dreapta, vom avea un singur candidat.

Despre avertizorul fiscal: Nu trebuie să părem că venim acum să încurajăm ca un angajat dat afară să se răzbune pe patron și să pună pe butuci o companie doar pentru că nu i-a convenit ceva sau pentru că nu-i place mașina sau soția patronului.