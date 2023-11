Răsturnare de situație - După ce a anunțat că se retrage, Mircea Lucescu revine și pune frână mesajelor de 'adio'

Mircea Lucescu, antrenorul român care a demisionat vineri seara de la echipa ucraineană Dinamo Kiev, a declarat pentru Digisport că nu crede că retragerea sa va fi una definitivă. Anterior, Lucescu s-a referit la o încheiere a carierei, ceea ce a făcut numeroase personalități și chiar cluburi de fotbal să transmită mesaje pe această temă.

„Nu suntem atât de siguri că e momentul de final. Era momentul să iau o decizie. Sunt de trei ani aici, sunt condiţii extrem de dificile, din cauza războiului. A venit un moment când trebuia să mă gândesc să las pe cineva mai tânăr, mai apropiat de vârsta jucătorilor, care sunt foarte tineri. Decizia pe care am luat-o, era luată mai dinainte. Am considerat că e momentul să mă retrag şi să-mi asum toate ultimele rezultate. Există un moment în care un antrenor de vârsta mea trebuie să se sacrifice şi să lase pe altcineva în locul lui. Am vrut să joc acest meci cu Şahtior. Aş fi vrut să termin cu o victorie împotriva lor. Cred însă că am făcut foate bine. Trebui să ajung şi eu acasă.

În cariera de antrenor termini atunci când eşti înfrânt. În toate există un sfârşit. Am crezut că este un moment important să spun stop. Dacă sănătatea îmi va permite, voi continua. Pentru că fără fotbal, viaţa nu e viaţă. Mă întorc acasă, văd cum mă simt acasă, am nepoţi şi strănepoţi, voi sta pentru o perioadă, apoi voi vedea ce se întâmplă. Atunci când mă voi gândi că nu mai revin la fotbal, atunci va fi sfârşitul. Nu vreau să cred că acesta e finalul. Deci, nu mă îngropaţi! Glumesc! E foarte posibil să mă vedeţi pe o bancă tehnică. Vom vedea! Mai rămân două zile în Ucraina, apoi vin acasă. Sunt mândru că nu am abandonat în Ucraina, atunci când toată lumea a plecat de aici. Un singur mă motivează, pasiunea mea pentru fotbal. Eu mă automotivez”, a declarat Mircea Lucescu pentru Digisport, potrivit news.ro.

Antrenorul român Mircea Lucescu şi-a dat demisia de la echipa ucraineană Dinamo Kiev, a anunţat vineri seară clubul, pe pagina oficială de Facebook.

Mircea Lucescu (78 de ani) şi-a anunţat demisia după meciul pierdut în campionatul Ucrainei, vineri, pe teren propriu, 0-1 cu Şahtior Doneţk.

35 de trofee a cucerit Mircea Lucescu în cariera de antrenor: 22 cu Șahtior Donețk, 3 cu Dinamo București, 2 cu Rapid, 3 cu Dinamo Kiev, 2 cu Galatasaray, 1 cu Beșiktaș, 1 cu Zenit Sankt Petersburg.

A mai condus echipe precum Inter Milano, Brescia, Pisa, Corvinul Hunedoara, dar și echipa națională a României și echipa națională a Turciei.