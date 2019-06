Reacția Anei Birchall după ce Marcel Lepa s-a spânzurat în penitenciar: 'Mă interesează să știu cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat...'

Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a anunțat, luni, că i-a solicitat directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) să demareze o cercetare pentru a afla circumstanțele în care criminalul polițistului din Timiș s-a sinucis în Penitenciarul din Timișoara.

"Am fost informată azi-dimineață (luni dimineață -n.r.), la prima oră, de către directorul ANP și am solicitat să facă o cercetare și să mă informeze. După cum știți, există și o cercetare oficială a organelor de cercetare penală. Am solicitat directorului ANP să facă o cercetare și să mă informeze asupra tuturor împrejurărilor care au condus la această situație și măsurile care se impun. Este un eveniment regretabil, trist, când își ia viața un om, indiferent cum se numește și unde a condus și cum a condus, eu vreau să transmit condoleanțe și familiei polițistului, și familiei acestui om. Pe mine mă interesează să știu cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, în ce împrejurări și ce măsuri se impun", a declarat Ana Birchall, la sediul PSD, conform Mediafax.

Marcel Ionel Lepa, bărbatul care a ucis un polițist în urmă cu o săptămână s-a sinucis, luni dimineața, în Penitenciarul Popa Șapcă din Timișoara. Reprezentanții Ambulanței au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

Bărbatul era închis singur în celulă și se afla în carantină.

Luni, Marcel Ionel Lepa ar fi trebuit să ajungă în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Timișoara, unde se judeca contestația sa la decizia Parchetului de pe lângă Tribunalului Timiș de vineri, de arestare preventivă pentru 30 de zile. Tot vineri, bărbatul care l-a împușcat mortal pe polițistul din Recaș a declarat, în timpul audierilor.