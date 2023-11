Record mondial realizat de Antoine Griezmann în calificările pentru EURO 2024

Statisticile privind meciurile de calificare la Euro 2024 din perioada 19-21 noiembrie scot la iveală câteva performanțe remarcabile, aduse la lumină de Federația Internațională de Istoria și Statistica Fotbalului. Griezmann, Lukaku și statul San Marino sunt printre evidențiații rundei, conform Mediafax.

Poate cea mai interesantă performanță e cea care îi aparține lui Antoine Griezmann, care a jucat al 84-lea meci consecutiv pentru Franța, în remiza 2-2 cu Grecia, de marți seara, în care a fost titular și integralist. Griezmann este recordmen din acest punct de vedere, la mare distanță de urmăritori.

Franța a încheiat campania de calificare marcând 34 de goluri în 10 meciuri în 2023, cu o medie de 3,4 goluri pe meci, a 2-a cea mai mare medie pentru naționala din hexagon într-un an calendaristic. Doar în 1953 atacul lor a fost mai eficient (29 de goluri în 8 meciuri, media 3,6).

San Marino (1-2 vs Finlanda) a marcat în 3 meciuri consecutive pentru prima dată în istoria sa (tot împotriva Kazahstanului și Danemarcei în meciurile precedente).

Spania a încheiat campania de calificare, cu o victorie cu 3-1 în fața Georgiei, fiind neînvinsă în ultimele 50 de meciuri disputate pe teren propriu în calificările la Euro și Cupa Mondială combinate (45 de victorii, 5 egaluri).

Spania a câștigat 34 din ultimele 35 de meciuri de calificare la Euro disputate pe teren propriu, pierzând doar cu 0-1 în fața Greciei în iunie 2003.

Fabián Ruiz (Spania) a egalat recordul național al lui Dani Güiza și José Antonio Reyes. Ei sunt acum cei trei jucători cu cele mai multe meciuri jucate în istoria "La Roja" (21 de selecții pentru fiecare dintre ei) fără să fi pierdut vreodată.

Álvaro Morata (Spania) își continuă și el seria de victorii în preliminariile europene cu 16 meciuri jucate (repartizate pe 3 ediții diferite) și 16 victorii. Acesta este recordul all-time pentru jucătorii care au câștigat toate meciurile de calificare la Euro.

Romelu Lukaku, care a marcat 4 goluri împotriva Azerbaidjanului (5-0), a devenit al 5-lea jucător care înscrie 4+ goluri pentru Belgia într-un singur meci.

Predecesorii săi au fost: De Veen (5 goluri vs Franța în 1911), De Cleyn (5 vs Luxemburg în 1946), Van der Linden (4 vs Luxemburg în 1989) și Weber (5 vs Zambia în 1994).

Jan Vertonghen (Belgia) este în prezent jucătorul cu cele mai multe meciuri consecutive fără înfrângere în preliminariile Euro - 18 (17 victorii, 1 egal). El a jucat ultima dată la un meci pierdut la 12 iunie 2015 (vs Țara Galilor).

Márcio Vieira (Andorra) a încheiat campania cu 47 de meciuri de calificare la Euro în total. Acesta este la egalitate în clasamentul istoric, alături de Sargis Hovsepyan (Armenia).

Mario Frick (Liechtenstein) deține recordul cu 51 de meciuri. Luka Modric ocupă locul 2 în topul jucătorilor activi (46).