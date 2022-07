Rectorul UPB prezintă date incredibile: România are nevoie de 600.000 de ingineri în următorii 10 ani

Nevoia de ingineri a crescut în ultimii ani, astfel că România are nevoie de peste 600.000 de ingineri în următorii zece ani, afirmă Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti (UPB).

Dintre aceştia, de pe băncile Politehnicii din Bucureşti ies circa 3.700 de ingineri pe an, la ciclul de licenţă, iar celelalte universităţi produc circa 8.000 pe an cumulat.

”Astăzi, ultimele studii, cele de dinainte de pandemia de COVID-19, arată că necesarul pieţei este de 600.000 de ingineri, noi producem circa 3.700 pe an, aceasta este diferenţa. În următorii 10 ani, mergând cu turaţie maximă, universitatea poate acoperi circa 40.000 din aceştia şi suntem cel mai mare furnizor de forţă de muncă din România în acest moment. Celelalte universităţi din centrele universitare mari produc circa 8.000 toate”, a declarat Mihnea Costoiu în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Mediafax.



Printre principalele industrii interesate de studenţii Universităţii Politehnica din Bucureşti sunt IT-ul, telecomunicaţiile, transporturile, industria energetică, precum şi ingineria medicală.



”Dinspre companii, ştiinţa materialelor este extrem de căutată, chimia la fel, zona de inginerie din industria alimentară şi a agriculturii. (...) Suntem in o criză majoră de forţă de muncă, o criză majoră demografică care a generat o criză de forţă de muncă. Suntem în o presiune extraordinară. Companiile vin şi solicită insistent ingineri pentru perioada următoare. Circa 200.000 de ingineri şi 20.000 de medici au părăsit ţara după 1989. Este un exod care continuă. Ceea ce este de subliniat că în acest moment continuă exodul inginerilor buni, a celor care fac performanţă”, a detaliat rectorul UPB.



Salariul mediu al unui inginer debutant este de aproximativ 800 de euro net / lună şi poate ajunge până la 2.000 – 3.000 euro pe lună după primii ani de muncă.



Universitatea Politehnica din Bucureşti are aproximativ 30.000 de studenţi înscrişi anual la toate ciclurile de învăţământ, 15 facultăţi şi peste 1.800 de cadre didactice şi cercetători.