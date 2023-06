Regizorul Radu Dinulescu, iniţiatorul primelor spectacole de teatru 3D din lume, şi-a lansat două cărţi la Oradea

Iniţiatorul primelor spectacole de teatru 3D din lume, regizorul şi scriitorul Radu Dinulescu, şi-a lansat sâmbătă, la Oradea, primele două cărţi numite "Tegument" şi "Diversiune în eter - romanul unei generaţii", eveniment organizat sub egida Festivalului Internaţional de Teatru Oradea (FITO).

"Eu mă consider debutant ca scriitor. Sunt primele mele romane, foarte diferite ca structură literară. 'Tegument' este prima carte pe care am publicat-o, gândită pe trei straturi de comunicare cu cititorul, ca şi cele straturi ale pielii - hipoderma, derma şi epiderma, unul fiind direct - cum să citească această carte pentru că are un scenariu, care, eventual, s-ar putea face film. Iar 'Diversiunea în eter' este, într-un fel, cartea copilăriei mele, cu foarte multe personaje din perioada copilăriei spre adolescenţă. Sunt personaje pe care le-am hiperbolizat şi cărora le-am cerut şi permisiunea de a le face personaje şi am avut o surpriză foarte plăcută că toţi din generaţia mea sunt bucuroşi că au ajuns personaje în roman. Cartea are 80 de QR-uri şi fac trimitere la muzica din perioada respectivă, la imagini din Galaţi, la documente ale Securităţii şi altele. Se poate spune că e o carte documentată. Nu este un documentar, ci una documentată", a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, Radu Dinulescu.

Noutatea absolută pe care a menţionat-o scriitorul se referă la existenţa unui al doilea volum al cărţii "Diversiunea în eter", apărut după lansarea de carte de la Galaţi, când prietenii şi colegii de liceu i-au spus că "neapărat trebuie să continue istoria şi să scrie despre perioada de licean".

"Ceea ce am şi făcut şi am manuscrisul, fiind depus un proiect la FCN pentru tipărire. Sper că va primi şi acesta finanţare, ca şi primul volum al 'Diversiunii', pentru că este tot aşa, o carte foarte inventivă, cu noutăţi în domeniul creaţiei literare", a precizat scriitorul.

Dacă primul volum al "Diversiunii în eter" prezintă povestea dintre anii 1966 - 1970, cel de al doilea, ce urmează să fie tipărit, se referă la următorul cincinal, 1970 - 1975, personajul principal fiind Galaţiul. Născut în Bucureşti, dar crescut până la 6 ani în Brăila, unde au fost repartizaţi cu serviciul părinţii, autorul şi-a trăit viaţa până la facultate în oraşul Galaţi.

Scriitorul a dorit să fie fotografiat într-o cămaşă tradiţională dominicană, locul său de refugiu în timpul iernii, după cum ne-a mărturisit, un spaţiu generos ca inspiraţie şi linişte pentru scris.

Datorită unui proiect european, Radu Dinulescu este, din 2010, autorul unei tehnici speciale de spectacol de teatru, practic imagini 3D stereoscopice, ce pot fi văzute cu ochelari 3D, la început cu ochelari bicolori, dar avansând s-a ajuns cu ochelari ca la cinematograf.

Potrivit secretarului literar Florina Dometi, scriitorul Radu Dinulescu este cunoscut publicului orădean ca regizor. El a semnat la Trupa Arcadia a Teatrului Regina Maria spectacolele "20.000 de leghe sub mări", "O mie şi una de frontiere (Povestea lui Aladin)" şi "Gulliver".

"Spectacolele sale de teatru sunt fascinante, cu marionete gigantice, cu imagini 3D stereoscopice şi fractali. Universul său imaginar nu prinde viaţă însă doar pe scenă, ci şi pe hârtie, şi este la fel de complex şi impresionant", a precizat Florina Dometi.

Moderatorul lansării de carte a fost criticul de teatru Doru Mareş, care este şi preşedintele juriului secţiunii Concurs - Festivalul de Teatru Scurt.

Radu Dinulescu este regizor de teatru, film, TV, scenarist, traducător, director de teatru, coordonator de proiecte europene, profesor de teatru, creator şi inventator al unor păpuşi - personaje gigant şi care alegorice, coordonatorul şi iniţiatorul primelor spectacole de teatru 3D din lume.