Reporter CBS News a avut experiența vieții: era live, iar în spatele lui a explodat o bombă/ Video

Corespondentul CBS News, Charlie D'Agata, transmitea în direct de pe un acoperiş din Kiev, când exploziile au zguduit oraşul, relatează BBC.

Reporterul a confundat iniţial explozia cu un fulger înainte ca sunetul să ajungă la echipa de ştiri câteva secunde mai târziu, informează News.ro.

The Kyiv Independent notează că sirenele au sunat din nou în această noapte la Kiev, oraş care este ţinta unor noi bombardamente.

În apropierea staţiei de metrou Druzhby Narodiv s-au auzit patru explozii.

Localnicilor li s-a cerut să meargă la cele mai apropiate adăposturi.

BBC.com notează că în staţiile de metrou din Kiev se adăpostesc 15.000 de oameni.

Biggest blasts we've ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv #cbsnews @charliecbs @cbsnews pic.twitter.com/leIfTrdnXx