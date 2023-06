Retrageri masive de active din cea mai mare platformă de criptomonede din lume! CEO-ul Binance susține că s-ar putea să nu fie atât de rău pe cât pare

Platformele de analiză de top, cum ar fi Nansen și DeFiLlama, au măsurat toate fluxurile de schimb crescute de la Binance în ultimele șapte zile, după ce știrile despre procesul SEC împotriva companiei au ajuns în mass-media, conform cointelegraph.com.

Potrivit lui Nansen , a existat o ieșire netă de 2,36 miliarde USD din Binance în ultimele șapte zile, împreună cu 123,7 milioane USD din Binance.US.

DeFiLlama a raportat o cifră și mai mare de 3,35 miliarde de dolari în ieșiri de la Binance, în timp ce datele Glassnode arată ieșiri de 1 miliard de dolari în ultimele șapte zile.

Cu toate acestea, într-o postare pe Twitter din 10 iunie, Changpeng Zhao a susținut că unele date despre fluxul de schimb pot fi denaturate, deoarece unele analize terțe măsoară schimbarea activelor gestionate ca „ieșire”, care ar include momentele în care prețurile cripto scad.

According to our data, last 24hrs, @Binance net outflow is about $392m.



Our wallet addresses are public. Some 3rd party analytics measure Change in AUM (asset under management) in USD equivalent as outflow. This would include crypto price drops (which decrease AUM) as "outflow".…