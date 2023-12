'Riscam să nu mai pot merge! După trei zile, am plecat acasă pe picioarele mele!' - Experiența unui pacient cu o boală gravă

Durerile de spate sunt printre cele mai cunoscute probleme cu care se confruntă cea mai mare parte din populație și printre cele mai frecvente simptome care îi trimit pe pacienți la medic. Acestea pot să apară brusc, în urma unei întinderi musculare sau contracturi, dar se pot face simțite și ca urmare a înaintării în vârstă. Sunt însă și situații când durerile de spate pot ascunde un diagnostic mai complicat.

Este și cazul lui Aurel, un pacient care a fost inițial diagnosticat cu discopatie lombară și începuse deja un tratament – fizioterapie și infiltrații, pentru durerile lombare intense de care suferea. Cu toate acestea, simptomatologia nu se ameliora, disconfortul fiind tot mai mare. Astfel, pacientul a cerut și o a doua opinie medicală.

Așa a ajuns la un consult de chirurgie neurologică la Dr. Ovidiu Grămescu, șeful Secției de Neurochirurgie din Spitalul Clinic SANADOR. În cadrul Spitalului Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni din sfera neurologică sau neurochirurgicală au acces la investigații diagnostice complexe, realizate cu ajutorul unor echipamente de ultimă generație. Astfel, pot fi identificate cu mare precizie chiar și cele mai mici leziuni.

După o examinare completă și efectuarea unui examen RMN, Dr. Ovidiu Grămescu a stabilit diagnosticul: tumoră vertebrală intruzivă în canalul spinal, cu compresiunea „cozii de cal”. Tratamentul indicat în acest caz a fost o intervenție pentru eliminarea tumorii.

„Cu rezultatul în mână, mi-a spus că situația este destul de gravă și că nu poate fi evitată operația. În caz contrar, exista riscul ca în câteva săptămâni să nu mai pot merge”, povestește Aurel.

Tumorile vertebrale sunt afecțiuni grave care, nediagnosticate și netratate la timp, au un impact puternic asupra calității vieții pacienților și chiar pot pune viața pacienților în pericol. În sindromul de „coadă de cal” se poate ajunge chiar și la pierderea completă a controlului sfincterelor.

La Spitalul Clinic SANADOR, cel mai mare spital privat multidisciplinar din România, pacienții cu afecțiuni din sfera neurochirurgicală – cranio-cerebrale, vertebro-spinale și periferice – sunt tratați în condiții de maximă siguranță, de medici foarte bine pregătiți și cu o vastă experiență. Intervențiile neurochirurgicale sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR, ori de câte ori este posibil, cât mai puțin invaziv, cu ajutorul unor echipamente ultraperformante – microscoapele operatorii Zeiss Kinevo 900 și sistemul de neuronavigație Medtronic. Astfel de intervenții au multiple avantaje pentru pacienți: recuperare rapidă, risc redus de complicații, spitalizare de scurtă durată.

În cazul lui Aurel, intervenția a fost realizată de echipa neurochirurgicală condusă de Dr. Ovidiu Grămescu și a decurs fără probleme, încheindu-se cu succes.

„Totul a decurs foarte bine. Am ales să fac această intervenție la Spitalul SANADOR datorită condițiilor de aici și deoarece am vrut să fiu cât mai liniștit. Și sunt bucuros de alegerea făcută. Iar trei zile mai târziu am plecat acasă, pe picioarele mele”, conchide Aurel.