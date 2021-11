Riscuri mari pentru economia României - Datorii pe termen scurt, rezerve mici de valută şi deficite semnificative (Nomura)

Printre pieţele emergente cu cel mai mare risc de a se confrunta cu o criză a ratelor de schimb valutar se găsesc România, Turcia, Egiptul şi Sri Lanka, arată o analiză efectuată recent de gigantul financiar japonez Nomura, citată de CNBC.

Indicele Damocles realizat de Nomura monitorizează riscurile cursului de schimb din economiile a 32 de ţări emergente. În 25 de ani, indicele a semnalat corect 64% din ultimele 61 de crize ale ratelor de schimb, cu un avans de aproximativ 12 luni.

De fiecare dacă când indicatorul Damocles depăşeşte pragul de 100, rezultatul ar trebui interpretat ca un semnal de alarmă conform căruia ţara este vulnerabilă în faţa unei potenţiale crize a cursului de schimb valutar;



Egiptul a înregistrat 175 de punte, urmat de România (115), Turcia (108) şi Sri Lanka (104).



România are rezerve mici de valută, fluxuri considerabile de investiţii non-FDI (foreign direct investment), mari datorii externe pe termen scurt şi deficite fiscale şi de cont semnificative, arată banca de investiții.



Luând în calcul aşa-numitele fonduri speciale de retragere (SDR – special drawing rights) ale Fondului Monetar Internaţional (FMI), Damocles semnalează că România, Turcia, Egiptul şi Sri Lanka „nu se află în afara oricărui pericol” în următoarele 12 luni.



Damocles continuă să sublinieze eterogenitatea fundamentelor din pieţele emergente, în vreme ce 13 din 32 de ţări analizate au obţinut scoruri de sub 20, ceea ce marchează un nivel foarte scăzut de risc.



Niciuna dintre cele patru ţări menţionate anterior nu se află sub acordul de creditare al FMI. Totuşi, pentru a controla într-o anumită măsură criza generată de Covid-19, ţările au primit alocări mari de tip SDR din partea FMI. România a obţinut 2,5 miliarde de dolari în august 2021.



Prin comparaţie cu actualizările din februarie 2021, România a înregistrat o creştere de 18 puncte în indicele Damocles. Bulgaria şi Ungaria au raportat creşteri de 25 de puncte.