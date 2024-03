Robert Negoiță chemat la microfon să explice afirmația făcută în favoarea lui Piedone și împotriva lui Cîrstoiu. Edilul a dat vina pe jurnaliști

Primarul Sectorului 3 a fost chemat la microfon în cadrul conferinței de lansare a candidatului comun - Cătălin Cîrstoiu - la Primăria Capitalei să explice de ce declarat că abilitățile administrative ale lui Cristian Popescu Piedone îl recomandă mai degrabă pe el decât pe Cătălin Cîrstoiu pentru funcția de primar general.

Rămas aproape fără cuvinte în fașa liderilor PNL și PSD, Negioiță a încercat o explicație însă s-a pierdut în cuvinte, dând vina pe jurnaliști că au interpretat afirmațiile sale.

„Mie nu mi-a plăcut și simt că nu-s făcut pentru politică și îmi pare rău că spun mult prea direct ce gândesc. Eu nu am spus că votez cu cineva, ca să fie clar și știm bine că vă faceți bine treaba (jurnaliștii - n.r.) schimbați din context.

Ce relevanță are ce votez eu? Eu când am să votez pe cineva, votez cu speranță, votez ceva care de principiu cunosc. Ieri l-am cunoscut pe Cătălin și cred, din ce am înțeles până acum... dar avem două luni de zile, pentru numele lui Dumnezeu, nu mai interpretați lucrurile și nu încercați să smulgeți de la mine chestiuni pe care nu le cred în felul ală. Nu le mai interpretați că nu e corect”, a declarat vizibil iritat primarul sectorului 3.