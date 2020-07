Romanca care a locuit în şase ţări de pe trei continente în ultimii 15 ani

Diana este licenţiată în limbile engleză şi spaniolă a Facultăţii de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj şi are un masterat în Relaţii Publice la Boston University School of Communication.

O fire intreprinzatoare,„moştenită de la tata” şi „creativă, ca mama” a căutat întotdeuna să găsească soluţii inedite în parcursul ei academic şi profesional. „Nu am fost olimpică în serie şi nu am avut 10 pe linie, eram între 8.50 şi 10, dar acolo unde nu-mi ieşea, am suplinit întotdeauna cu alte calităţi şi am încercat să-mi cladesc drumul, să mi se potrivească, deşi la început am încercat să mă potrivesc eu în el. Nu a mers, aşa că am căutat soluţii noi”, săune Diana.