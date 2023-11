'Românii şi-au câştigat dreptul să fie în Schengen'. Apelul făcut de Dan Barna înainte de Consiliul Ministerial al OSCE

Vicepreşedintele USR Dan Barna a declarat marţi că românii şi-au câştigat dreptul să fie în Schengen şi că i-a cerut preşedintei Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Pia Kauma, să susţină "această prioritate de securitate pentru România" la Consiliul Ministerial al OSCE.

"Românii şi-au câştigat dreptul să fie în Schengen. Am avut o discuţie cu preşedinta AP OSCE, Pia Kauma, cerându-i să susţină această prioritate de securitate pentru România la Consiliul Ministerial al OSCE. Consiliul Ministerial al OSCE va avea loc la Skopje, Macedonia de Nord, în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie, şi avem nevoie de toate vocile relevante în susţinerea aderării României şi Bulgariei la Schengen, pentru că ultima şansă din acest an pentru aderare primeşte verdictul la Consiliul JAI de pe 4-5 decembrie. Aderarea României este pe ordinea de zi, pe agenda provizorie. Doamna Pia Kauma m-a asigurat că va susţine în cadrul dezbaterilor poziţia justă şi legitimă a României şi Bulgariei de a fi acceptate în spaţiul Schengen", a scris Barna pe Facebook.

El a menţionat că tema celei de a 21-a reuniuni de toamnă a Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (AP OSCE), la care a participat în aceste zile în Erevan, a fost "OSCE în vremuri de criză".

"Am susţinut în cadrul reuniunii AP OSCE, la sesiunea privind securitatea şi rolul OSCE în era conflictelor, că este necesară o adaptare la noul context politic şi la actualele conflicte atât în OSCE, cât şi la nivelul ţărilor membre. Sunt în joc mai mult ca niciodată după 1945 siguranţa cetăţenilor, valorile democratice şi europene. Trebuie să contribuim la asta fiind alături de cei care înfruntă în această perioadă noua formă a răului, aşa cum a spus şi preşedinta AP OSCE, Pia Kauma: 'pacea durabilă şi securitatea necesită încredere şi reconciliere, iar liderii politici au responsabilitatea de a găsi drumul'. Ca de fiecare dată, în ultimul an şi jumătate, am cerut tuturor celor prezenţi să sprijinim Moldova în consolidarea instituţiilor de bază, în construirea rezilienţei şi drumului european durabil şi ireversibil. Pentru că aderarea la Uniunea Europeană este un obiectiv ce poate fi realizat de Republica Moldova în noul context geostrategic", a mai spus Barna.Acesta a afirmat că România sprijină ferm această cale europeană a Moldovei şi Ucrainei.