Rovana Plumb, înțepături pentru Iohannis și Dacian Cioloș. Cifrele care demontează criticile președintelui

Ministrul Rovana Plumb a dat asigurări miercuri, la Antena 3, că fondurile europene sunt în creștere în România. Ministrul nu a ratat să trimită săgeți către fostul premier Dacian Cioloș, dar și Klaus Iohannis.

„Lucrăm împreună pentru România, pentru că românii asta așteaptă de la noi. Negocierea nu va fi ușoară, dar avem toate motivele să demonstrăm că avem o voce puternică, chiar dacă primul exercițiu financiar a fost pentru noi o primă provocare și un prim test cum România poate să răspundă UE prin tot ceea ce UE a adus către România, dar și prin ceea ce România a contribuit la unitatea UE. De la zero barat în 2016, am ajuns astăzi la o absorbție pe politica de coeziune la 16%. Anul trecut am luat peste 20 de măsuri, astfel încât să venim în sprijinul beneficiarilor, respectând regulamentele europene, iar acest proces continuă. (...) Suntem deschiși, vrem să dialogăm. Ne bazăm deciziile noastre pe dialog, pe cooperare cu toți actorii relevanți”, a spus Rovana Plumb, cu ocazia Ziua Porților deschise de la Ministerul Fondurilor Europene.