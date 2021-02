Rubla se depreciază din cauza tensiunilor geopolitice

Sporirea perspectivelor unor noi sancţiuni UE împotriva Rusiei a dus vineri la deprecierea rublei, după ce Banca Centrală a ţării a menţinut nemodificată rata dobânzii la 4,25%, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Un euro era cotat vineri la 89,98 ruble, după ce anterior se tranzacţionase peste pragul de 90 de ruble, pentru prima dată din 5 februarie. Un dolar era cotat vineri la 74,32 ruble, după ce joi se tranzacţionase la 73,52 de ruble, cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni.

"Situaţia politică în Rusia este dificilă din cauza riscului sancţiunilor - se aşteaptă în viitor noi sancţiuni - şi a riscurilor cu care se confruntă rubla", a apreciat Timothy Ash de la BlueBay Asset Management.Cotaţia barilului de ţiţei Brent a scăzut cu 0,5%, la 60,86 dolari, ceea ce afectează Rusia, petrolul fiind principalul produs de export.Şi bursele ruseşti sunt la cel mai redus nivel din ultima săptămână, indicele RTS a scăzut cu 1,9% iar indicele MOEX a înregistrat un declin de aproape 1%.

Relaţiile între Rusia şi Occident se află sub noi presiuni după arestarea şi încarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnîi, voce critică la adresa Kremlinului, ceea ce a stârnit discuţii despre posibile noi sancţiuni.



Trei diplomaţi europeni au declarat joi pentru Reuters că Uniunea Europeană ar putea institui interdicţii de călătorie şi să îngheţe activele unor persoane din anturajul preşedintelui rus Vladimir Putin, posibil chiar în această lună, după ce Franţa şi Germania şi-au semnalat dorinţa de a merge mai departe în această privinţă.



Vineri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Moscova este pregătită să rupă legăturile cu Uniunea Europeană în cazul instituirii de către blocul comunitar a unor sancţiuni economice dureroase împotriva Rusiei.



Conform estimărilor preliminare publicate săptămâna trecută de Institutul Naţional de Statistică (Rosstat), Produsul Intern Brut al Rusiei a înregistrat anul trecut o contracţie de 3,1% în contextul pandemiei de coronavirus, acesta fiind cel mai grav declin din ultimii 11 ani.



Analiştii intervievaţi de Reuters la finele anului trecut se aşteptau ca PIB-ul Rusiei să se contracte cu 3,7% în 2020, în timp ce în cele mai recente estimări ale sale Ministerul Economiei de la Moscova prognoza o contracţie economică de 3,9%.



Rusia a înregistrat contracţii economice mai grave, de 7,8% şi 5,3% în 2009, respectiv 1998. Între 2000 şi 2008, economia rusească a înregistrat un ritm mediu de creştere de aproximativ 7% pe an.



La începutul anului trecut, înainte ca preţul petrolului, principalul produs exportat de Rusia, să scadă pe fondul pandemiei de COVID-19, Ministerul Economiei estima că Produsul Intern Brut va înregistra un avans de 1,9%, după o creştere de 2% în 2019 şi un avans de 2,8% în 2018.



Pentru 2021, Ministrul Economiei mizează pe o creştere a Produsului Intern Brut de 3,3%, iar cele mai recente prognoze al Băncii Centrale a Rusiei avansează o creştere economică cuprinsă între 3 şi 4%.