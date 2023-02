Rusia a lansat un atac violent cu drone şi rachete în sudul şi estul Ucrainei - Video

Rusia a lansat joi seară un atac cu drone şi rachete asupra unor ţinte din sudul şi estul Ucrainei, potrivit unor oficiali şi localnici care spun că au auzit explozii puternice, relatează The Guardian. Sirenele pentru raiduri aeriene au răsunat în mare parte din ţară joi seara târziu, scrie news.ro.

Serhi Lîsak, administratorul militar din regiunea Dnipropetrovsk, a declarat că au fost depistate îndreptându-se spre zonă drone Shahed.

Canalul Telegram Dnipro Info a relatat că se aude sunetul distinctiv, "asemănător unei motorete", al dronelor iraniene care pluteau pe cer. "Mergeţi la adăposturi şi rămâneţi acolo", a îndemnat Dnipro Info. Cel puţin o dronă a fost doborâtă, a precizat canalul de informaţii.

Vitali Kim, guvernatorul regiunii Mikolaiv, a declarat că au fost reperate drone care se îndreaptă spre capitala regională, care a fost bombardată în mod repetat de la invazia pe scară largă a Rusiei, în urmă cu aproape un an. "Nu sunt atât de multe", a scris el pe canalul său Telegram.

Au existat şi alte relatări privind prezenţa unor drone, în regiunea Zaporojie, unde au loc lupte de-a lungul liniei de front, dar apărarea aeriană ucraineană pare să fi funcţionat.

Atacul, un răspuns la mini-turneul european a lui Zelenski?

În estul Donbasului, localnicii din oraşele Kramatorsk şi Sloviansk, aflate sub control ucrainean, au declarat că au auzit explozii. Ambele centre urbane se află în apropiere de Bahmut, unde luptele fac ravagii de luni de zile. Trupele ruseşti au încercat să încercuiască oraşul ca preludiu pentru un atac asupra Kramatorsk, un centru militar ucrainean foarte important.

Au existat şi alte relatări, neconfirmate, privind prezenţa a 30-40 de drone Shahed lansate din Mariupolul ocupat şi care s-ar îndreapta spre teritoriul controlat de Ucraina.

Toate aceste atacuri au avut loc la câteva ore după ce preşedintele Volodimir Zelenski şi-a încheiat mini-turneul european care l-a dus la Londra, Paris şi Bruxelles, în timpul căruia a pledat pentru noi ajutoare militare pentru Kiev, cerând în special avioane moderne de luptă.

De asemenea, acest aparent atac în valuri din timpul nopţii vine la câteva ore după ce guvernatorul regiunii Luhansk a declarat că Rusia a lansat o ofensivă majoră în estul Ucrainei şi că încearcă să străpungă apărarea ucraineană în apropierea oraşului Kreminna.

