Rușii atacă dezlănțuit în Ucraina: lansează rachete de croazieră din toate direcțiile

Forţele Aeriene ucrainene denunţă joi atacuri ruse ”masive” cu rachete de croazieră, în mai multe oraşe ucrainene, inclusiv la Kiev, iar 90% din oraşul Liov (vest) a rămas fără curent în urma atacului, relatează AFP.

”Inamicul atacă Ucrana pe mai multe fronturi, cu rachete de croazieră trase din avioane şi de pe nave”, anunţă pe reţele de socializare Forţele Aeriene ucrainene.

În toiul iernii, cu doar câteva zile înainte de Anul Nou, Liovul, un oraş important situat în vestul Ucrainei, a fost privat joi în proporţie de 90% de electricitate.

”90% din oraş a rămas fără electricitate (...). Tramvaiele şi trolibuzele nu mai circulă în oraş. Ar putea avea loc întreruperi (în alimentarea cu) apă”, anunţă într-o postare pe Telegram primarul Liovului Andrii Sadovî.

Consilierul prezidenţial Mihailo Podoliak anunţă că ruşii au lansat peste 120 de rachete vizând populaţia şi infrastructuri civile, relatează BBC.

