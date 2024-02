Rușii au atacat puternic, cu drone, la Harkov. Sunt mai mulți morți, printre care și trei copii / Video

Un atac cu drone asupra orașului Harkov, în noaptea de vineri spre sâmbătă, a ucis șapte civili, scrie Reuters, potrivit mediafax.

Guvernatorul regional Oleh Synehubov a spus, sâmbătă, că forțele rusești au atacat orașul Harkov cu drone Shaded în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Conform acestuia, atacul a ucis șapte civili, inclusiv trei copii.

„În urma loviturilor, șapte persoane au murit, printre care trei copii: unul de șapte ani, unul de patru ani și un bebeluș de aproximativ șase luni", a transmis guvernatorul pe Telegram.

"The entire street burned down... 7 people died, including three children... 6 and 7 years old... a 6-month-old child..."



In Kharkov, terrorists attacked a gas station - as a result of this attack, burning fuel spilled and 14 private residential buildings burned down



The fire… pic.twitter.com/uf8icqjttL