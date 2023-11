Rușii reclamă `strâmtorarea limbii ruse` în Moldova

Purtătoarea de cuvânt a lui Lavrov, BÂLBE despre redenumirea „limbii moldovenești”: „Chișinăul recurge la DERUSIFICAREA R. Moldova”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, reclamă „strâmtorarea limbii ruse” pe teritoriul R. Moldova, în pofida faptului că moldovenii ar avea o atitudine „grijulie și iubitoare” față de cultura rusă. Aceasta spune că 80 la sută dintre moldoveni „știu limba rusă și o folosesc în viața de zi cu zi”, iar guvernarea de la Chișinău încearcă să-i priveze „de această moștenire”, relateaza Ziarul National citat de Rador Radio România.

„Circa 80 la sută din locuitorii R. Moldova cunosc limba rusă și o folosesc în viața de zi cu zi. Cetățenii R. Moldova au o atitudine grijulie față de cultura rusă… Eu cred că ei manifestă dragoste față de această moștenire, pe care o consideră și a lor. Un exemplu în acest sens este atitudinea față de M.S Pușkin, care a locuit pe teritoriul Moldovei moderne aproape trei ani. Din păcate, autoritățile de la Chișinău întreprind toate măsurile pentru a strâmtora rolul limbii ruse în viața publică. Mai întâi ei au… limba moldovenească (bâlbe n.r.)… Cum să spun? Ăăăăăăăă, nici nu știu ce cuvânt e potrivit aici. Ce au făcut ei cu limba moldovenească? Ăăăăăăă, nnnnnn, mmmmm... sunt niște acțiuni absurde, cărora nu le poți da un calificativ”, a declarat astăzi Zaharova, în cadrul briefingului săptămânal de la Ministerul rus de Externe.

Potrivit subalternei lui Serghei Lavrov, autoritățile de la Chișinău ar fi redenumit ilegal „limba moldovenească”.

Aceasta afirmă că R. Moldova s-ar „învecina” cu Rusia, că ar avea „relații economice bune” și o „istorie comună”.

„Au rescris-o, au redenumit-o română…. Iar acum a venit rândul limbii ruse. După Țările Baltice și Ucraina, Chișinăul recurge la derusificarea R. Moldova. De ce fac acest lucru, luând în considerare că sunt vecini cu Rusia, relațiile economice, că avem o istorie comună… De ce fac asta? Este evident. Pentru ca să distrugă încă o țară, sub pretextul desfășurării unor reforme. Sub anumite pretexte sunt interzise canalele rusești pe teritoriul R. Moldova, sunt blocate site-urile de știri rusești. Are loc o discriminare pe față, din punct de vedere al limbii vorbite. La finele lunii octombrie, unui candidat la funcția de primar al Chișinăului i s-a interzis să participarea la dezbateri electorale la o televiziune, deoarece a vrut să se exprime în limba rusă. Noi fixăm în permanență aceste fapte și le raportăm organizațiilor internaționale. Cetățenii R. Moldova vor materiale și televiziuni rusești, deoarece înțeleg că această limbă este și moștenirea lor”, a conchis Zaharova.