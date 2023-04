Rușii s-au dezlănțuit în Bahmut: lovesc tot ce mișcă și au făcut prăpăd într-un oraș/ Video

Kostiantinivka, care avea aproximativ 70.000 de oameni înainte de război, se află la doar 20 km vest de Bahmut, epicentrul luptei din ultimele opt luni.

„Ruşii au bombardat masiv oraşul Kostiantinivka”, a declarat Andri Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.



El a spus că au fost avariate 16 blocuri de apartamente, opt case, o grădiniţă şi o clădire administrativă.



Iermak a adăugat fotografii care arată distrugerea parţială a clădirilor şi craterelor din cauza exploziilor.



Reuters menţionează că nu a putut verifica în mod independent autenticitatea fotografiilor sau numărul victimelor.

Another $12 million Ukrainian Krab howitzer along with an ammunition truck blown up



There was an odd day of significant snowfall earlier this week in Bakhmut leading to the white slush shown in recent clips pic.twitter.com/LH9ddR81pF