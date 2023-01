Samantha Stosur anunţă că-şi va încheia activitatea competiţională după Australian Open

Fostă campioană la US Open, australianca Samantha Stosur (38 ani, 531 WTA) a anunţat că se va retrage din activitatea competiţională după Australian Open 2023, primul turneu de Mare Şlem al anului, unde va juca la dublu, scrie AFP.

În 2011, australianca a câştigat US Open învingând-o pe Serena Williams în finala de la Flushing Meadows. "Am visat la asta şi este un moment pe care nu îl voi uita niciodată", a spus ea la o conferinţă de presă duminică.Jucătoare atletică, cu un serviciu foarte puternic, Stosur a fost în top 10 între 2010 şi 2012, înainte de a experimenta un declin rapid după ce a trecut de vârsta de 30 de ani.Ieşind din top 100 în 2020, ea a evoluat apoi doar la dublu, specialitate în care a fost numărul 1 mondial şi are patru titluri majore, inclusiv ultimul la US Open în 2021 cu chinezoaica Zhang Shuai.La cel de-al 21-lea şi ultimul său Australian Open, care va debuta luni, ea va face pereche cu franţuzoaica Alize Cornet.