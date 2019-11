Scandal în PNL Brașov: Adrian Oprică, președintele organizației municipale, acuzat de delapidare, evaziune, fals și uz de fals, de asociatul lui

Atac devastator la adresa președintelui organizației municipale a PNL Brașov, Adrian Oprică, lansat de partenerul său de afaceri în mediul online. Cristi Niță, coproprietar al Pizzeriei Vitto, îl acuză pe Adrian Oprică de „delapidarea firmei, cu un milion de lei”. Cristi Niță, povestește, în postarea pe care a distribuit-o masiv pe mai multe pagini de pe Facebook, că este exclus din afacerea pe care a pornit-o din resurse proprii de cel pe care l-a luat alături, Adrian Oprică, pe vremea când acesta nu se bucura de influența pe care o are acum. Cristi Niță, dezvăluie și alte presupuse afaceri pe care președintele PNL Brașov, filiala municipală și le-a construit la Brașov, cum ar fi Casa Crown sau Hostelul Old Downtown din Brașov. În dreptul acestor afaceri, asociatul lui Adrian Oprică, ridică unele semne de intrebare, după cum se poate desprinde din postarea pe pagina oficială a afacerii pe care cei doi o dețin împreună, Niță vorbind despre „falsurile pe care le-a facut mama lui și felul cum a facut pensiunea Casa Crown, Old dowtaun hostel obținut un urma unei licitați …”.

Cristi Niță, explică în continuare că a depus plângere penală împotriva președintelui PNL Brașov, filiala municipală, Adrian Oprică, sub acuzațiile de „delapidare, evaziune, fals și uz de fals, care au fost depistate în aceasta asociere”, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și Serviciul Antifraudă Sibiu.

Dezamăgit că plângerile sale nu sunt luate în considerare, Cristi Niță a recurs la acest gest disperat de a da publicității toate neregulile, în speranța că acest caz, al influentului lider PNL Brașov, va ajunge în atenția ministrului de Interne, Marcel Vela, și a șefului Poliției Brașov, chestorul Valentin Flucuș.

Cristi Niță a dezvăluit totodată faptul că asociatul lui, președintele organizației municipale PNL Brașov, Adrian Oprică și-a amenajat în incinta barului un loc împânzit cu echipamente de înregistrare audio-video pentru a salva toate convorbirile pe care le purta cu „clienții mai importanți”. „Are mania asta. La un moment dat mi-a spus și mie să montăm camere și pentru angajați să le interceptăm discuțiile, dar eu i-am spus că nu mă bag și că nu vreau să mă amestec în astfel de lucruri, pentru că am încălca drepturile angajaților. Nu știu prea multe despre acest subiect pentru că nu m-a interesat și m-am ținut la distanță. Dar știu că are și s-a ocupat cu astfel de înregistrări, dar pe cine exact a înregistrat nu știu”, a mai adăugat Cristi Niță.

Acesta a mai adăugat că Adrian Oprică a ajuns să administreze trei spații în Piața Sfatului. „Eu știu că sunt spații din fondul locativ al RIAL, ar fi interesant de aflat cum de a ajuns să pună mâna pe aceste spații, că vorbim de clădiri în centrul Brașovului, care valorează o avere”, a mai adăugat asociatul lui Oprică.

„Dragi prieteni ai paginii noastre, într-un cuvânt, nu vreau să vă supăr dar în calitatea mea de proprietar al paginii “pizzeria vitto” și creator al proiectului pizza vitto, cu nume și prenume: Niță Cristian, ZIC: în urma asocierii cu policianul Oprică Adi Florentin de acum 5 ani, reusind împreună un succes foarte MARE, chiar dacă el era novice și fără bani, cu bani mei, cu oamenii mei, cu rețetele mele…! Acuma, ce sa vezi, Oprică Florentin, ajuns mare om politic de Brașov, adică președindele PNL Brașov și consilier local în cadrul Primariei Brașov dar și în consiliul multor instituții de administrare și nu în ultimul rând, susținut de … nu știm cine…(cu tot respectul dar nu merita). Doresc să informez public, cum că, caracatița Oprica …m-au dat afară din munca mea, cu avocații lui celebrii de Brașov, dupa ce i-am cerut explicații la:

1) delapidarea și evaziunea din firma de peste 1 milion de lei

2) falsurile pe care le-a facut mama lui și felul cum a facut pensiunea Casa Crown, Old dowtaun hostel obținut un urma unei licitați …

3) înșelăciune în vederea asocierii!

4) folosirea banilor firmei din linia BRD în interes propriu! Acestea au fost cerute în AGA firmei dar Opricii au refuzat dialogul! Asadar i am facut plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și la Antifrauda Sibiu pt infracțiunile de: delapidare, evaziune, fals și uz de fals, care au fost depistate în aceasta asociere etc!

Vin pe această cale să informez opinia publică căci oameni simpli, din popor, nu sunt auziți când fac sesizari în cauză, autorităților competente, din cauza influenței politicului! PNL Brașov merită mai mult, zic eu decât acest… Oprică Florentin, cu multe probleme cu legea! În speranța că nu v-am necăjit stimați admiratori ai paginii, vă rugăm un SHARE pt ca organele sesizate în cauză (procuratura, garda financiară etc) chiar întârzie să ancheteze un caz așa delicat…Oprică!!!”, este mesajul postat pe pagina firmei pe care Cristian Niță o deține cu președintele PNL Brașov, filiala municipală.