SCANDAL între Radu Tudor și Victor Ciutacu: Cuvinte grele între cei doi jurnaliști, foști colegi la Antena 3

S-a deschis un conflict între doi dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România! Radu Tudor și Victor Ciutacu au avut un schimb de replici, pe Facebook. Totul a plecat de la o postare a lui Ciutacu, în care făcea referire la doi dintre invitații lui Radu Tudor, la ediția de miercuri a emisiunii sale.

”who the fuck is Nectara?” a scris Ciutacu sub o poză în care apar Radu Tudor, Felix Rache și Janina Nectara, soția celui care, pentru o scurtă perioadă, a fost consilierul lui Mihai Tudose, fost premier.

Printre cei care au comentat la postarea lui Ciutacu a fost și Radu Tudor, care a scris: ”Oribil sa folosesti cuvantul cu f in legatura cu sotia cuiva”. Replica lui Ciutacu a fost promptă: ”eu întrebam cât se poate de sincer cine-i femeia și ce-o califică să apară într-o emisiune de mare audiență. altfel, Radule, dacă nu ți-ai uitat trecutul de rocker, poate te uiți un pic prin discografia Smokie. dacă-ți permite timpul între emisii și nobila misiune de membru al CA la Fundația Smurd”.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă poza și postarea de la care a plecat scandalul dintre Radu Tudor și Victor Ciutacu: