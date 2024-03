Scandalul pozelor editate ale familiei regale britanice continuă: Imaginea Reginei Elisabeta, posibil modificată de Prințesa de Wales

Palatul Kensington a distribuit fotografia pe 21 aprilie, anul trecut, spunând că a fost făcută de Prințesa de Wales la Balmoral în vara anului 2022, potrivit Mediafax.

„Getty Images poate confirma că, în conformitate cu politica sa editorială, a plasat o notă a editorului pe o imagine de tip pliant care afirmă că imaginea a fost îmbunătățită digital la sursă”, a anunțat agenția.

Decizia vine după ce mai multe agenții au retras o fotografie publicată de Ziua Mamei de Prințesa de Wales. Fotografia fusese modificată, iar Prințesa a recunoscut ulterior că a editat imaginea. Incidentul a stârnit numeroase controverse și a alimentat diferite teorii ale conspirației.

Today would have been Her Late Majesty Queen Elizabeth’s 97th birthday.



This photograph - showing her with some of her grandchildren and great grandchildren - was taken at Balmoral last summer.



???? The Princess pic.twitter.com/1FOU4Ne5DX