Scriitorul bosniac Abdulah Sidran a murit la vârsta de 79 de ani

Scriitorul bosniac Abdulah Sidran, care a scris şi scenarii, în special pentru regizorul sârb premiat Emir Kusturica, a murit la Sarajevo sâmbătă seara, la vârsta de 79 de ani, au anunţat mass-media locale, informează AFP.

Sidran se confruntase anul trecut cu probleme grave de sănătate, din acest motiv scriitorul sistându-şi apariţiile publice şi comunicând doar ocazional pe reţelele de socializare.

Născut la Sarajevo în 1944, el şi-a început activitatea literară, în special poezia, în anii 1960.

Sidran a fost, de asemenea, co-scenarist al primului lungmetraj al lui Emir Kusturica, "Do You Remember Dolly Bell?" (1981) şi al celui de-al doilea, "When Father Was Away on Business", recompensat cu Palme d'Or la Cannes în 1985.

"Persecuţia care urmează liniile politice ale unei generaţii este transmisă la următoarele generaţii. Acesta este blestemul Balcanilor, blestemul destinului nostru, care face ca aici... trecutul să fie mai 'fierbinte' decât prezentul", declara Sidran într-un interviu acordat unui post de televiziune local în 2011.

Membru al Academiei Bosniace de Ştiinţe şi Arte (ANUBiH), Sidran a fost recompensat cu o serie de premii literare locale şi internaţionale. Colecţia sa de poezii "Sarajevski Tabut", publicată în timpul războiului din 1991-1995, a fost distinsă cu "Prix de la liberte" de către Pen Club Franţa.