Scrisoare deschisă către creștin-ortodocșii susținători ai partidului AUR (Opinie)

Vă rog să încetați a vă numi creștini-ortodocși, atâta vreme cât sunteți de acord, exprimat verbal sau în tăcere, cu unele politici, rasiste, xenofobe și discriminatorii, propuse de către Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR) și cu prejudecățile care se perindă prin „tradiția bisericii.” Îl faceți de rușine pe Hristos. Așa ne-a învățat El oare pe noi? În acest mod ne-a îndrumat prin sfinți să ne comportăm cu aproapele?

Vă socotiți atât de virtuoși, încât îi curățați și pe ceilalți? Sau mai bine-zis îi „curățați” pe ceilalți, adică, le aplicați pedeapsa cu moartea, pentru că ascultă muzică rock. Vă întreb, atunci cu ce sunteți diferiți față de fariseii, care l-au omorât pe Iisus pentru că era eretic, că hulise. Și, conform aplicării orbești a legii vechi, mozaice, chiar hulea. Evreilor, Dumnezeu, prin Moise, le-a zis că nu există decât un Dumnezeu, unul singur, iar, brusc, Iisus a susținut că El este Fiul lui Dumnezeu și că Dumnezeu este Tată. Majoritatea fariseilor și a învățătorilor nu au înțeles taina Sf. Treimi. Dar, să fim serioși, câți dintre noi, creștinii ortodocși o pricepem? Este posibilă înțelegerea ei, cu adevărat, numai când ești în lucrarea harului lui Dumnezeu. După legea veche, trebuia răstignit, pentru că era eretic. Și voi, ca și evreii de ieri, îi răstigniți, astăzi, pe eretici, cu toate că Hristos v-a spus altceva să faceți, să fim ca El, iar El „nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu” (Iezechiel 13:11) Dacă vreți o lume mai curată, o societate mai virtuoasă, dobândiți pacea, pentru că Sf. Serafim de Sarov a zis, „dobândește pacea și mii de oameni se vor mântui în jurul tău.” Aceasta este puterea omului curat, care a dobândit darul Sfântului Duh: de a mijloci la Dumnezeu cu asemenea putere, încât fratele lui să fie curățit și iertat de păcat. Ați auzit voi vreodată de sfinți care au devenit sfinți cerând moartea aproapelui pentru păcat? Să nu cumva să spuneți că sunteți creștini, adică următorii lui Iisus Hristos, dacă vreți moartea celor care ascultă rock. Nu aveți dreptul să îl reprezentați politic pe Hristos, în Parlament sau prin luări de poziții civice. Nu vă este rușine de Dumnezeu? Nici măcar frică? În loc să mergeți să îi căutați în închisoare, ca să aveți răspuns bun la Judecată, voi îi băgați în închisoare pe cei a căror singură crimă este faptul că nu ascultă muzică psaltică?

Acuma, vă întreb, cum a zis Hristos că ne va judeca? A zis cumva „ai omorât pe fratele tău pentru că asculta rock? ai scos de la masa discuțiilor pentru decizii politice pe cei de alt neam decât tine, doar pentru că erau de alt neam?”? Eu sunt sigură că a zis: „Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine” (Matei 25: 31-46) Vreți să îl reprezentați politic pe Dumnezeu? Împliniți aceste cuvinte, conform cărora veți fi judecați. Sunteți creștini? Traduceți cuvântul lui Dumnezeu prin politici sociale. Dați să mănânce celor care nu au, cercetați pe cei bolnavi. Căci Dumnezeu a zis, „milă voiesc, iar nu jertfă” (Osea 6: 6). Vă rog nu mai declarați că sunteți creștini, dacă jertfiți pe aproapele. Este ca și cum l-ați vorbi de rău pe Dumnezeu în fața celor care nu îl cunosc. Dumnezeu nu este așa! Nu mai spuneți că lucrați pentru El. Îl vedeți pe Dumnezeu că aplică pedeapsa cu moartea celor care ascultă rock. Dacă nu, voi de ce vreți să o aplicați?

Cât despre UDMR, ca să știți, faptul că această formațiune politică a participat la multe guvernări în perioada postcomunistă, tocmai acest lucru a dus la ținerea la distanță a acțiunilor de secesiune, adică, maghiarii din România nu au simțit nevoia să se rupă teritorial de români. Nu până într-acolo încât să o facă. Iar voi îi vreți plecați din Parlament? Nu știți ce vreți. Îndemnați-i pe reprezentanții voștri din AUR să citească teorii ale științelor politice. Cea mai veridică științific spune că, în societățile cu potențial de conflict, este de preferat ca toate grupurile etnice să fie reprezentate în parlament. Oarecum recent, o democrație consolidată, Noua Zeelanda, a surprins când a reformat sistemul electoral și a fost tocmai ca urmare a conflictelor apărute din nereprezentarea suficientă în parlament a unui important grup etnic, Maori. Militați să scoateți din Parlament UDMR astăzi, iar mâine își vor cere drepturi de independență teritorială. Și știți ceva, conform dreptului internațional, este foarte posibil să îl dobândească. Sau vreți să aruncați România în război? Dacă Dumnezeu ar fi avut prejudecăți etnice, atunci, cu siguranță, doar evreii ar fi fost astăzi creștini, iar noi, românii, păgâni. Vă rog să nu îl mai faceți de râs pe Dumnezeu, că nu așa ne-a învățat El să fim.

Știind metehnele unor oameni din biserică (nu ale Bisercii) mă aștept să declarați politic și despre evrei, că nu vă plac, pentru că l-au omorât pe Iisus. Dar amintiți-vă că Hristos și-a dat sângele inclusiv pentru păcatele voastre. Și, apoi, Dumnezeu i-a promis lui Avraam că fiii lui vor fi ca stelele cerului de mulți și că va avea grijă de ei. L-ați auzit pe Dumnezeu că și-a schimbat promisiunea și, între timp, le-a zis evreilor: „M-am răzgândit, nu mai am grijă de voi”? Sau, cumva, știți de vreun moment din istoria relației dintre Dumnezeu și om, când Dumnezeu nu și-a ținut o promisiune? Dumnezeu are grijă de evrei și astăzi; își respectă promisiunea. Nu lucrați împotriva Lui. Nu îndrăzniți.

Oameni ca voi, dacă ați fi sfetnicii lui Dumnezeu la conducerea Împărăției Lui, ați detrona-o pe Maica Domnului din cel mai înalt loc în care a ajuns omenirea, lângă tronul lui Dumnezeu, pentru că este femeie. Personal, nu contest orânduiala bisericească, nici vorbă! Îmi place așa cum este. Și nu neapărat pentru că așa a lăsat-o Dumnezeu, că, să fim sinceri, nu a lăsat porunci scrise decât una în Noul Testament, a iubirii de aproapele, nu a spus Iisus Hristos nicăieri că femeia nu poate fi preot. Iar la pogorârea Sf. Duh nu era și Maica Domnului? Cercetați reprezentarea iconografică, atunci când vă veți închina următoarea dată la această icoană. Sau, cumva, asupra ei, pentru că era femeie, Dumnezeu a hotărât să pogoare alt tip de Sf. Duh decât asupra apostolilor?! Sunteți voi în totalitate siguri că Dumnezeu nu ar schimba tradiția, astfel încât femeia să poată primi preoția, dacă ea i-ar cere lui Dumnezeu cu toate dragostea ei pentru slujirea lui Dumnezeu? Dumnezeu a lăsat această rânduială, ca să fie și pe înțelesul omului vechi, în care legea patriarhatului era foarte puternică, s-a pliat și pe legea omului, prejudecata lui, precum a făcut odinioară când a permis divorțul evreilor cu toate că dintru început Dumnezeu a lăsat doar un bărbat și o femeie. Sunt sigură că nu a lăsat acest lucru pentru că bărbatul ar fi superior cu ceva femeii. Este și femeia, ca și bărbatul, după chipul lui Dumnezeu, având persoană, minte și voință? Cu certitudine, că da. Când Dumnezeu a zis că a rupt din coasta bărbatului este clar că așa a făcut, nu-i așa? Și ce este coasta decât materie, țărână? Dumnezeu nu a zis că a rupt din sufletul bărbatului, din compoziția duhului lui Adam, ci din compoziția materiei, a țărănii lui. Nu mai aduceți în discuție superioritatea bărbatului insistând asupra acestui argument. Nu știți ce vorbiți, pentru că nu înțelegeți lucrarea de creație a lui Dumnezeu. Nu ne aruncați în față nouă, femeilor din biserică, ne-porunca lui Dumnezeu că nu putem fi preotese hirotesite, căci femeia creștin-ortodoxă nu a cerut de la Dumnezeu acest lucru, pentru că, înțelegând această mare responsabilitate, nu și-ar lua-o asupra ei, dacă nu este chemată. În plus, femeia creștin-ortodoxă știe că darul Sf. Duh, cel care îi dă întâietate la Dumnezeu și prin intermediul căruia poate cere orice pentru ajutorarea aproapelui, chiar mult mai mult decât poate mijloci un preot, se poate dobândi din orice stare. Nu-i loc de misogini în Biserica lui Hristos. Încetați să vă mai numiți creștini, dacă aveți aceste prejudecăți discriminatorii. Reiterez, îl vorbiți de rău, mincinos, pe Dumnezeu, în fața acelora care nu îl cunosc încă.

Tot în aceeași linie de idei, nu este deloc exclus ca, în curând, să se facă demersuri legislative pentru ca, în Constituție, să se specifice că homosexualitatea este o infracțiune și să aibă susținători mulți în rândul creștinilor-ortodocși practicanți. Păi, dacă este vorba despre aceasta, hai, să așezăm în litera Constituției și că desfrânarea de orice fel este un păcat! Atunci îi întreb pe cei din biserică? Suntem toți uși de biserică? Câți dintre noi ar fi astăzi în închisoare, dacă am fi fost prinși desfrânând? Da, cu siguranță nu aș milita pentru ca homosexualii să aibă dreptul să înfieze, m-aș opune chiar. Și aș avea suficiente argumentele științifice pentru aceasta. Dar să le interzic să desfrâneze, să îi judec pentru aceasta?!?! Nu pot. Dumnezeu îi dă libertate și tu vrei să i-o iei?!?! Să arunce cu piatra primul care nu a spovedit vreodată vreun păcat încadrat în cele de moarte, adică o încălcare a uneia din cele 10 porunci. Dacă ați spovedit, atunci să știți că sunteți vrednici de moarte. Da, și ei sunt vrednici de moarte, a sufletului, bineînțeles, dar și noi cei care mergem la biserică. Despre aceasta, de fapt, este lupta noastră, de fapt, să câștigăm Viața. Dacă acești oameni nu vin la biserică și încă trăiesc în păcat de moarte este din cauza noastră, că nu stăm, ca Iisus Hristos, la masă cu vameșii și păcătoșii, că aruncam cu pietre în „desfrânata.” Chiar nu îl cunoașteți pe Dumnezeu. Nu iubește Dumnezeu păcatul, nici pe al nostru, nici pe al celor care nu se spovedesc, dar îl iubește pe om și face tot posibilul să îl mântuiască, că El însuși a zis: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3: 16). Nu mai mințiți că Dumnezeu îi iubește doar pe cei care îi respectă poruncile, căci cuvântul Lui este clar, iubește „lumea,” în general. Sunteți voi împreună lucrători cu El prin faptele voastre? Aceasta este întrebarea pe care ar trebui să v-o adresați în permanență. Străduiți-vă să vă asemănați cu sfinții, imitații pe sfinți și doar apoi să propuneți politici, legi noi. Întrebați-vă, ce propunere de lege ar cere Sf. Nicolae, dacă ar fi întrebat pentru o situație dată? Oare nu el s-a dus noaptea și, prin dragoste și milostenie, a scăpat fetele de la păcatul desfrânării? Sau a cerut cumva public ca tatăl, pentru gândul său atât de păcătos de a își trimite fiicele la desfrânare, să fie omorât sau întemnițat? Părintele Ipolit, de la Mânăstirea Radu Vodă din București, a spus-o și o tot spune tare frumos: „cauza tuturor relelor din lume este lipsa dragostei.” Dacă sunteți creștini, atunci alegeți calea lui Hristos. Pentru că este foarte posibil, ca altfel, să vă faceți lucrători împotriva legii Lui.

Îmi cer iertare, că v-am certat. Cu siguranță, creștinii ortodocși adevărați nu s-ar supăra de aceasta. Ba, chiar și-ar lua un răgaz bun de reflecție asupra cuvintelor mele. În final, insist și vă rog mult, să vă străduiți să nu îl vorbiți mincinos pe Dumnezeu în fața celor care nu îl cunosc, prin cuvintele și faptele voastre. Mulțumesc!

un comentariu de Roberta Ogaru