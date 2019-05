Se înfiripă o IDILĂ? Scene nemaivăzute între Simona Halep și Juan Martin del Potro - FOTO

Simona Halep a fost invitată la un interviu după meciul cu Magda Linette, din turul al doilea al French Open, dar când a ajuns în sala unde urma să se desfăşoare discuţia l-a găsit pe tenismenul argentinian Juan Martin del Potro care, la rândul lui, era intervievat.

Halep a glumit cu fostul câştigător al US Open, făcându-i semn să se grăbească, pentru că trebuie să vorbească şi ea.

La finalul interviului, Del Potro a îmbăţişat-o pe jucătoarea română.

Simona Halep, locul 3 WTA, a învins-o, joi, cu scorul de 6-4, 5-7, 6-3, pe poloneza Magda Linette, locul 87 WTA, calificându-se în turul al treilea al French Open. Halep putea pune capăt meciului în două seturi, dar a ratat trei mingi de a încheia mai repede partida. Şi în decisiv, deţinătoarea trofeului se putea impune mai uşor, după ce a condus cu 5-1.

Juan Martin del Potro, locul 9 ATP, l-a învins, joi, cu scorul de 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 6-2, pe Yoshihito Nishioka, locul 72 ATP, calificându-se turul al treilea al turneului de la Roland Garros.

Del Potro a alunecat în primul set şi s-a accidentat la genunchiul drept, la care a mai avut probleme în acest an. El continuat cu greutate partida, după ce a primit un badaj sub genunchiul drept.

Cu o carieră marcată de numeroase accidentări, argentinianul, fost numărul 3 mondial, care a jucat în semifinale anul trecut, a recunoscut că a fost aproape de a abandona meciul de joi. Însă a strâns din dinţi şi a reuşit să se impună după un meci de trei ore şi 46 de minute.

.@Simona_Halep hugs Juan Martin del Potro in the press conference room in Paris after she had to wait for his TV interview to finish pic.twitter.com/IBWnDwBJpw