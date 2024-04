Secretarul general al PNL: Dreapta în București este reprezentată de PNL

Lucian Bode i-a îndemnat pe liberalii de la PNL Sector 4 să lupte cu putere şi atunci „vom avea rezultatele dorite”. Secretarul general al PNL a adăugat că „dreapta în Bucureşti este Partidul Naţional Liberal şi vom dovedi asta aşa cum facem şi în alte oraşe din România conduse de liberali, informează News.ro.

„Este nevoie de echipe profesioniste in primăriile de sector si in Consiliul General. Luptaţi cu putere si vom avea rezultatele dorite. Dreapta în Bucureşti este PNL şi vom dovedi asta, aşa cum facem şi în alte oraşe din România conduse de liberali. Avem viziune, soluţii şi priceperea să dezvoltăm şi cel mai mare oraş din România care este capitala Bucureşti. Sunt sigur că bucureştenii vor înţelege asta şi ne vor acorda votul în 9 iunie. E greu să-ţi imaginezi că un oraş ca Bucureştiul va mai trece încă 4 ani prin experimente nefericite cu primari pe bîlci sau complet aerieni. Voi vom veni cu alternativa cea mai serioasă şi cu o înţelegere aprofundată a nevoilor cetăţenilor”, a afirmat Lucian Bode, luni la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4.

El le-a transmis liberalilor de la filiala Sector 4 că „următoarele două luni sunt luni de foc în care trebuie să ajungem la cât mai mulţi cetăţeni cu mesajul liberal, axat pe construcţie,axat pe seriozitate”.

„Toată lumea politică se uită la Bucureşti. Ce se întâmplă în alegerile de la Bucureşti, iar rezultatele de aici vor fi, poate, cele mai comentate şi vor avea cel mai mare impact. Asta şi datorită numărului mare de voturi pe care le aduce Capitala. Luptaţi pentru un rezultat bun pentru majorităţi în Consiliul General şi la sectoare şi astfel vom fi forţa politică care se poziţionează cel mai bine pentru viitoarele scrutine. electorale ale acestui an. Rezultatele de pe 9 iunie vor fi baza pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare. Partidul Naţional Liberal are nevoie de aceste victorii pentru a continua guvernarea şi pentru dezvoltarea României pe mai departe. Dragi colegi şi prieteni vreau să vă asigur pe toată susţinerea noastră, iar Ionuţ are capacitatea şi experienţa necesară pentru a conduce această filială. Succes, Ionuţ (Stroe - n.r.), ţie şi echipei tale, tuturor candidaţi lor la alegerile locale care vor urma”, a conchis Bode.