Secretul migrării spre Est a multor afaceri importante. Costurile forței de muncă în Europa de Vest sunt de patru ori mai mari decât în România și Bulgaria

Costul forței de muncă per oră în Europa Centrală și de Est a crescut cu rate de două cifre în 2023, comparativ cu un avans de +5,3% pe an din media UE (31,8 euro), dar rămâne de numai un sfert, până la o treime, din costul mediu orar al forței de muncă din țările vest-europene precum Franța sau Germania, conform datelor publicate de Eurostat.

În România, costul forței de muncă per oră a crescut cu 15,8% pe an, până la 11 euro în 2023, în timp ce rate de creștere mai mari au fost observate în țările în care costul era deja mai mare: +19,6% pe an până la 18,3 euro în Ungaria și +16% pe an până la 14,5 euro în Polonia. Costul forței de muncă (care reflectă în mare parte salariul brut) în România este astfel în urmă față de cele mai dezvoltate țări din regiune, în timp ce cel mai scăzut cost orar al forței de muncă poate fi găsit în Bulgaria (9,3 euro, +13,4% pe an), relatează BNE Intellnews citat de Rador Radio România.

Costul forței de muncă în țările în care cei mai mulți români și-au găsit locuri de muncă, Italia și Spania, este semnificativ sub media UE: 30 și, respectiv, 25 euro, comparativ cu peste 40 euro în Franța și Germania.

Intensitatea imigrației (nu numai din România sau din Europa de Est) pare a fi corelată negativ cu costul forței de muncă în Europa: cu cât imigrația este mai puternică, cu atât costul forței de muncă este mai mic. Costul forței de muncă se corelează negativ și cu deficitul de forță de muncă raportat de angajatori: cu cât salariile plătite sunt mai mici, cu atât deficitul de forță de muncă este mai puternic.

În zona euro, costurile orare cu forța de muncă au crescut în toate țările, a concluzionat Eurostat.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Croația (+14,2%), Lituania (+12,4%) și Estonia (+11,7%).

Pentru țările UE din afara zonei euro, costurile orare cu forța de muncă exprimate în moneda națională au crescut în 2023 în toate țările, cele mai mari creșteri fiind înregistrate în Ungaria (+17,0%), România (+16,5%), Bulgaria (+14,0%) și Polonia (+12,4%). Au crescut cel mai puțin în Danemarca (+2,7%).