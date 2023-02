Sector 6: Nouă instituţii de învăţământ au fost dotate cu panouri fotovoltaice

Nouă instituţii de învăţământ din sectorul 6 au fost dotate cu panouri fotovoltaice, astfel că valoarea facturilor la curent scade cu 20% într-o lună de iarnă, potrivit reprezentanţilor autorităţii locale.

Aceştia au scris, joi, pe Facebook, că, de la jumătatea lunii decembrie, la Creşa "Pinocchio" au fost montate 74 de panouri fotovoltaice care produc 30 kilowaţi/oră şi că, în comparaţie cu lunile anterioare, a scăzut cu 20% consumul din sistemul centralizat de energie electrică, informează Agerpres.

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 6 au precizat că în lunile călduroase se va face o economie şi mai mare, iar investiţia a fost de 145.384,68 de lei.

Potrivit surselor citate, în perioada următoare, pe alte clădiri administrate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 vor fi montate alte 35 de panouri.

Creşa "Harap-Alb" are, de asemenea, surse de energie regenerabilă şi, în curând, întregul sistem va fi updatat. Alte clădiri unde autoritatea locală a montat panouri fotovoltaice sunt: Grădiniţa nr. 274 - corpul nou de clădire ridicat de la zero, after school-ul de la Şcoala nr. 117, construit din temelii şi recepţionat, Şcoala nr. 59, Şcoala nr. 197, Şcoala "Adrian Păunescu", Şcoala "Sfinţii Constantin şi Elena" şi Şcoala "Sfântul Andrei", au informat reprezentanţii autorităţii locale.

Potrivit acestora, alte 15 unităţi de învăţământ vor fi dotate cu panouri, dintre care două sunt construite de la zero, iar restul se află într-un proces de reabilitare.