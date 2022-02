Senator Alfred Laurențiu din SUA: Transferul de tehnologie pentru producție de energie nucleară este o prioritate pentru România

Aflat într-un turneu în SUA, senatorul PSD Alfred Laurențiu a avut o întâlnire cu Bud Albright. Președintele Consiliului Industriei Nucleare al Statelor Unite ale Americii. Cu această ocazie a abordat problema crizei energetice mondiale în general și cazul României în special:

”Înainte de a ma întoarce in România ,am avut deosebita plăcere de al întâlni la Washington pe Domnul Bud Albright Președintele Consiliului Industriei Nucleare al Statelor Unite ale Americii ,Ex Secretar de Stat al Ministerului Energiei SUA .

Securitatea energetică este o prioritate a României și totodata creșterea capacității de producție a energiei din țara noastră este de maxima necesitate!

După cum știm cu toții ,Criza energetică din România și totodata cea din Europa ,au crescut prețul la o cota istorică,iar romanii au nevoie de o rezolvare a acestei probleme cât mai urgent !

De aceea ,transferul de tehnologie pentru producție de energie nucleară este o prioritate pentru România și o componenta de importantă majora in cadrul Parteneriatului Strategic cu SUA!

Energia nucleară este energie verde, fiind una dintre solutiile viabile pentru a creste securitatea energetică a României !

In urma acestei întâlniri,in cadrul căreia am încurajat atragerea de investiții americane in producția de energie verde ,Presedinte Albright ma asigurat ca va încuraja in mod serios investițiile americane in creșterea capacității de producție de energie verde din țara noastră!”, a scris senatorul social-democrat pe pagina sa de socializare.