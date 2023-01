Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai anunță principalele ține ale PSD la guvernare. Acesta spune că e nevoie ca nivelul de trai al românilor să crească rapid.

"Un stat puternic, orientat spre progres, are nevoie de guvernarea unui partid clădit cu seriozitate și profesionalism. Prezența PSD la guvernarea României se vede prin fiecare măsură adoptată și prin fiecare angajament respectat, fie că vorbim despre măsurile economice sau despre cele sociale. Am demonstrat, în timp, și vom continua să demonstrăm că sănătatea, salariile, pensiile sunt prioritățile noastre.

Sunt rezultatele înregistrate de Guvern și am dovedit că, de la intrarea la guvernare, i-am respectat pe români, am respectat relațiile cu partenerii internaționali și am sprijinit, lună de lună, economia țării. Este munca unei echipe de profesionaliști, munca unor oameni capabili, asumați, care nu s-au abătut și nu se vor abate de la obiectivele stabilite. Programul de guvernare al PSD reprezintă consolidarea unui stat mai puternic și mai echilibrat.

De aceea, pentru anii 2023 și 2024, vom continua să lucrăm pentru atingerea a două mari obiective:

1. Să reducem inflația la o singură cifră în 2023 (schema de reglementare/plafonare a prețurilor la energie și gaze naturale și scheme de stimulare a ofertei, a producției de bunuri, aici, în România);

2. Să reducem deficitul balanței comerciale (Măsuri principale de reducere a deficitului extern în anul 2023: scheme de ajutor de stat /stimulare a producției și exporturilor; investiții publice și prin parteneriate public – privat; garanții / contragaranții; facilități acordate)", scrie senatorul pe Facebook.