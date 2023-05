Sergio Perez i-a `aruncat mânușa` lui Max Verstappen: mexicanul vrea să câștige titlul mondial

Victoria clară a mexicanului Sergio Perez în Marele Premiu al Azerbaidjanului a confirmat - cel puțin pentru el - că este un adevărat rival al coechipierului său de la Red Bull, Max Verstappen, pentru titlul mondial din acest an.

Nu toată lumea este la fel de convinsă ca mexicanul, nici măcar directorul său de echipă, judecând după comentariile lui Christian Horner de după cursă, dar Perez a stabilit cu siguranță o nouă bornă pe străzile din Baku, notează Mediafax.

"Urmează un an lung", a declarat Perez după ce a contracarat toate tentativele de depășire ale dublului campion și a controlat cursa de pe circuitul stradal al orașului de pe malul Mării Caspice. "Suntem în luptă".

A fost o performanță extrem de savurată din partea lui Perez. Fără îndoială, chiar dacă a fost reticent să o spună el însuși, a fost cea mai bună dintre cele șase victorii ale sale în Formula 1.

Perez a avut, după cum a spus Horner, "puțin noroc cu mașina de siguranță", dar, odată ajuns la conducere, a controlat cursa. De-a lungul unui mare premiu tensionat, în care ambii piloți au forțat la limită pe tot parcursul acestuia, Verstappen nu a avut niciun răspuns.

Victoria lui Perez, împreună cu victoria sa din Arabia Saudită de acum două curse, face ca scorul să fie egal între piloții Red Bull până acum în acest sezon.

Avansul de șase puncte pe care îl are Verstappen se datorează în întregime unei zile de calificări dificile pentru Perez la cursa precedentă din Australia, unde problemele tehnice l-au adus în partea de jos a grilei de start și au necesitat o cursă de revenire. Nu întâmplător Perez a menționat de mai multe ori pe parcursul weekendului că el și echipa trebuie să evite astfel de weekenduri.

De data aceasta nu au existat erori din partea lui Perez sau a părții sale de garaj, iar acesta a părăsit Azerbaidjanul pentru zborul de 15 ore spre cursa din weekendul viitor de la Miami cu două victorii la activ - una în "sprintul" mai scurt de sâmbătă și alta în marele premiu - pentru a face din acest weekend unul aproape perfect.

Și, deși este adevărat că Perez a beneficiat de un avantaj datorită momentului în care a apărut mașina de siguranță, nu se poate spune că a avut noroc la victorie.

Perez s-a apropiat de Verstappen după ce amândoi au trecut de Ferrari-ul lui Charles Leclerc, câștigător al pole position-ului, și l-a pus sub presiune. Verstappen a anunțat prin radio că începe să aibă probleme cu pneurile.

La sfârșitul turului nouă, Perez era la doar 0,6 secunde în urmă și a simțit că era pe punctul de a-și depăși coechipierul, folosindu-se de ajutorul sistemului DRS. Moment în care strategii Red Bull au intervenit, chemându-l pe Verstappen pentru pneuri noi în turul următor.

Ideea a fost de a-l menține pe Verstappen în frunte, dar strategia s-a întors împotriva sa, din cauza monopostului Alpha Tauri al lui Nyck de Vries, ieșit de pe traseu în zona de fugă de la virajul șase.

Cei de la Red Bull au crezut că incidentul nu a fost suficient pentru a scoate mașina de siguranță, crezând că mașina olandezului nu a fost avariată și că va reveni pe pistă în marșarier, așa că l-au adus pe Verstappen, în loc să mai aștepte încă un tur pentru intervenția mașinii de siguranță.

Safety car-ul a fost activat imediat după oprirea lui Verstappen, oferindu-le lui Perez și Leclerc opriri care i-au readucândus în fața lui Verstappen.

Verstappen a trebuit să îl depășească din nou pe Leclerc, ceea ce a făcut aproape imediat, dar, oricât a încercat, nu a putut să se apropie la mai puțin de o secundă de coechipierul său, diferența necesară pentru a activa ajutorul de depășire DRS. Perez a controlat marja și a câștigat cursa.

După cură, Perez a declarat, citat de BBC Sports: "Jeddah și aici, au fost două weekenduri puternice pentru mine. Am fost împins de Max de la început până la sfârșit. Așa că am făcut și curse foarte bune, cum ar fi Singapore (anul trecut), când am fost împins de Charles.

"Nu aș spune că este cea mai bună cursă a mea de până acum. A fost doar o cursă foarte bună în care am forțat de la început până la sfârșit fără greșeli și, când faci asta, crezi că poți învinge pe oricine. Este vorba de a continua așa.

"Vrem să ne batem între noi. Vreau să câștig campionatul la fel de mult cum își dorește și Max, dar există mult respect între noi și suntem asemănători în ceea ce privește modul în care gândim acest sport. Nu cred că acest lucru se va schimba. Vom lupta cât de mult putem, dar cu un nivel foarte ridicat de respect față de noi și față de echipă."