FOTO-VIDEO Lupte grele în Crimeea: serviciile secrete ucrainene ar fi scufundat nava rusească 'Serghei Kotov'

Potrivit Ukrainska Pravda, această informație a fost confirmată de o sursă din cadrul Direcției Principale de Informații, atac coordonat de soldații Direcției Principale de Informații, relatează Unian, publicație din Ucraina.

Șeful biroului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, a confirmat atacul. „Flota Mării Negre a Federației Ruse este un simbol al ocupației. Nu poate fi în Crimeea ucraineană", a spus el.

Între timp, pe diverse canale de Telegram, a apărut un clip în care se presupune că e momentul în care nava e scufundată, însă e greu de precizat dacă filmarea e și autentică. Filmarea nu a fost confirmată și de o sursă independentă.

În filmare, se pot auzi focuri de armă, iar o dronă maritimă lovește nava și are loc o explozie.

Partea rusă nu a comentat situația până la publicarea acestei știri.

Acesta nu este primul atac asupra navei Serghei Kotov. La 1 august 2023, Ministerul rus al Apărării a declarat că ar fi respins o încercare a dronelor navale ucrainene de a ataca două nave rusești în Marea Neagră pe timp de noapte. Apoi, potrivit rușilor, se presupune că trei bărci maritime fără pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei au încercat să atace navele de patrulare "Serghei Kotov" și "Vasily Bykov".

This is reportedly the first footage of the Russian Intelligence Ship Sergey Kotov being struck by a Ukrainian ???????? Naval Kamikaze Drone near Feodosia, Crimea pic.twitter.com/guJFlfZpu6