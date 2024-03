Siegfried Mureşan îl desființează pe Viktor Orban înainte ca Ungaria să preia șefia UE: 'Nu este un model, este un perdant în serie la nivel european'

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a explicat, sâmbătă, că nu este îngrijorat de faptul că Ungaria, cu Viktor Orban premier, va prelua preşedinţia Uniunii Europene, deoarece Orban s-a izolat tot mai mult de Uniunea Europeană.

”Mă îngrijorează mai puţin decât în urmă cu un an de zile. În ultimul an de zile, Viktor Orban s-a izolat tot mai mult în Uniunea Europeană şi toată lumea în Uniunea Europeană efectiv este sătulă de Viktor Orban. Dacă 26 de state sunt unite, un singur stat mic, care este puternic dependent din punct de vedere economic de Uniunea Europeană, Ungaria este unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, care e cel mai dependent din punct de vedere economic de Uniunea Europeană. Toţi investitorii din Ungaria sunt din Uniunea Europeană. Toţi producătorii mari de autoturisme germani sunt în Ungaria. Prin Ungaria trece tot tranzitul european de mărfuri. Toate mărfurile din România spre piaţa europeană trec prin Ungaria”, a declarat Siegfried Mureşan, la emisiunea Insider politic de la Prima TV.

Potrivit lui Mureşan, Viktor Orban este un populist care nu are soluţii la problemele oamenilor.

”Ca orice populist, trebuie să inventeze. Nu are soluţii la problemele oamenilor. Ce fac? Populiştii nu au soluţii la problemele oamenilor. Ca atare, trebuie să inventeze o problemă imaginară, adesea ideologică, un duşman imaginar împotriva căruia să lupte pentru a ascunde problemele reale. Ce a făcut în Ungaria, a spus, de exemplu, vreau să plafonăm preţurile la alimente. Sună bine şi aş vrea să plătim cât mai puţin pentru alimente. Dar când a spus că preţul la un anumit tip de fructe sau legume nu poate fi peste un anumit nivel, atunci producătorii din alte ţări nu au mai exportat spre Ungaria, fiindcă au spus la preţul acela nu rentează pentru noi. Şi atunci Ungaria a ajuns la penurie de alimente. Preţurile alimentelor au crescut şi Ungaria e ţara cu cea mai mare rată a inflaţiei la produse agroalimentare, la hrană. Deci, când mai auzim şi noi în spaţiul public ideea cu plafonarea sună bine, dar ce se întâmplă atunci, producătorii nu mai vin spre piaţa românească”, a spus Mureşan.

Siegfried Mureşan a susţinut că Viktor Orban încearcă să prezinte Uniunea Europeană ca pe un duşman.

”E un populist care nu are soluţii la problemele oamenilor. Încearcă să prezinte Uniunea Europeană ca pe un duşman, pentru a-şi justifica lupta împotriva Uniunii Europene. Dar prin tot ce a făcut, a afectat Ungaria. Ungaria are în continuare peste 20 de miliarde de euro, fonduri europene, blocate în bugetul tradiţional al Uniunii Europene şi din PNRR. Peste 20 de miliarde de euro fonduri europene blocate fiindcă atacă statul de drept. Viktor Orban nu este un model, este un perdant în serie la nivel european. Nu este nimic la Viktor Orban care să ne poată atrage. Oricine în România se uită cu admiraţie la Viktor Orban greşeşte. Ungaria a pierdut mult pe plan european sub conducerea lui”, este de părere Mureşan.

Viktor Orban nu poate bloca UE în șase luni

Potrivit lui Mureşan, premierul Ungariei nu poate bloca Uniunea Europeană în şase luni, cât ţara sa va deţine preşedinţia UE.

”Nu cred că Viktor Orban va reuşi să blocheze Uniunea Europeană timp de şase luni de zile. Nu sunt îngrijorat de preşedinţia maghiară. Acum sunt mai puţin îngrijorat decât în urmă cu un an de zile, fiindcă îl văd cât este de izolat şi că, de fapt, nimeni nu îl mai ascultă şi Uniunea Europeană merge înainte împotriva voinei lui”, a argumentat Mureşan.

Întrebat dacă acesta ar putea să blocheze pachete de ajutor pentru Ucraina, Mureşan a explicat că acesta a amânat unele pachete de ajutor, dar nu le-a putut bloca.

”A amânat unele pachete, dar nu le-a putut bloca. Nu a putut bloca nimic. În cele în urmă, de la începutul războiului din Ucraina, Uniunea Europeană a adoptat cu unanimitate 13 valuri de sancţiuni împotriva Federaţiei Ruse. Unele valuri le-a amânat un pic, dar întotdeauna şi-a dat acordul în cele în urmă. Am acordat statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană Republicii Moldova şi Ucrainei. Nu i-a plăcut. Am reuşit să facem asta. Am decis începerea negocierilor de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova. Am crescut fondurile europene pentru Republica Moldova şi pentru Ucraina. Acum 50 de miliarde pentru Ucraina. Vorbeşte mult, dar la final face puţin”, este de părere Siegfried Mureşan.