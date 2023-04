Simona Halep face acuzații bombă: știe cum i-a ajuns în organism substanța interzisă/ Video

Simona Halep a declarat, într-un interviu pentru Tennis Majors, că a lucrat cu un grup de experți pentru a afla cum a ajuns roxadustatul în organismul ei. Halep arată că substanța interzisă a fost ingerată dintr-un supliment alimentar, dar acesta nu trebuia să conțină în mod normal roxadustat și a fost, cel mai probabil, vorba despre un lot contaminat.

”Am avut întotdeauna grijă absolută să verific dacă tot ceea ce făcea parte din suplimentele alimentare pe care le consum era permis. Aşa că nu aveam idee de ce a fost detectat un produs interzis în urina mea. Le-am cerut experţilor să caute o explicaţie şi să găsească originile urmelor respective.

Repet. Nu auzisem niciodată de acest produs celebru şi că nu înţelegeam cum ar fi putut fi găsit în urină. După multă muncă, au stabilit că aceste urme au fost rezultatul unei contaminări, contaminarea unuia dintre suplimentele mele alimentare, ceea ce explică cantitatea foarte mică detectată în corpul meu. Ceea ce se numeşte contaminare este atunci când cineva ia un aliment autorizat, dar firma producătoare a greşit lăsând urme ale unui produs care nu avea nicio legătură cu alimentul respectiv. Experţii au muncit mult pentru a identifica din ce cauză a existat contaminarea şi, în cele din urmă, au găsit cauza.”, a explicat Halep.

ITF a respins probele experților

Halep a ținut să precizeze că a trimis aceste probe către ITF, dar au fost respinse. Din acest motiv a cerut să fie audiată de către o comisie independentă.

Am trimis dovezile mele la ITF, dar le-a respins. Le-am comunicat în decembrie, când munca noastră s-a terminat.

După această respingere, singura modalitate de a-mi apăra drepturile a fost să cer să fiu audiată de o instanţă independentă pentru a-mi prezenta dovezile. Mizam foarte mult pe această audiţie, deoarece respingerea de către ITF a dovezilor mele în decembrie a avut consecinţe pentru calendarul meu. O audiere a fost programată pentru prima dată pentru 28 februarie, după care mă gândeam că voi avea posibilitatea să joc la Indian Wells. ITF a cerut ca această audiere să fie amânată pentru a avea timp pentru teste suplimentare.

Am avut mari speranţe, dar a trebuit să aştept până la 24 martie. Însă ITF a cerut apoi anularea audierii din 24 martie. Nu am acceptat această decizie deoarece regulamentul prevede că orice sportiv suspendat temporar are dreptul la o audiere rapidă. Începea să dureze foarte mult timp. Aşa că am cerut ITF să-mi ridice suspendarea provizorie, însă de asemenea a refuzat.