Simona Halep face destăinuirea începutului de an, după victoriile din China: 'Sunt plictisitoare. După ce îmi voi încheia cariera...'

Simona Halep, liderul WTA, a declarat, sâmbătă, după ce a câştigat turneul de la Shenzhen şi la simplu şi la dublu, că a jucat la competiţia din China cel mai bun tenis al său. Halep a precizat că în finala de dublu colega sa, Irina Begu, a avut o prestaţie mai bună decât ea, la fel cum a fost şi în semifinale.

“A fost un meci foarte bun la simplu, a fost dificil, bineînţeles, pentru că a trebuit să jucăm în interior, dar voiam să fiu concentrată. În setul doi eram prea nervoasă, agitată, şi nu m-am putut concentra pe jocul meu, dar în al treilea am încercat să îmi fac jocul şi am făcut-o destul de bine. A fost o săptămână foarte bună, am jucat cel mai bun tenis al meu aici la Shenzhen, m-am simţit bine şi victoriile fac ca săptămâna să fie una specială. La dublu am ajutat-o pe Irina suficient pentru a obţine victoria. Ea a jucat mai bine şi astăzi, la fel ca ieri. Cred că am făcut o echipă foarte bună astăzi şi am învins două jucătoare de dublu, ceea ce înseamnă mult”, a spus Halep, conform News.ro.

Întrebată despre hobbyurile sale, Halep a răspuns cu umor că deocamdată este “o persoană plictisitoare”. “Îmi place să ascult muzică, să citesc uneori – adorm după câteva pagini, dar este ok, să mă plimb în parc… Nimic deosebit, sunt o persoană plictisitoare, dar mă concentrez pe tenis. Poate după ce îmi voi încheia cariera va exista mai mult amuzament în viaţa mea, dar momentan mă concentrez pe ce am de făcut”.

Irina Begu a declarat că săptămâna petrecută la Shenzhen a fost una foarte frumoasă pentru ea şi Halep. Ea a menţionat că va încerca să mai facă pereche cu Simona Halep, însă totul va depinde de programul liderului WTA. “Depinde de Simona, este numărul unu mondial şi trebuie să se concentreze la simplu”.

Perechea Simona Halep/Irina-Camelia Begu a câştigat, sâmbătă, proba de dublu din cadrul turneului de la Shenzhen, competiţie la care liderul WTA s-a impus în aceeaşi zi şi la simplu. Halep şi Begu au învins în finală cuplul ceh Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cap de serie numărul 1, scor 1-6, 6-1, 10-8, într-o oră şi trei minute.

Tot sâmbătă, Simona Halep, liderul WTA, s-a impus în finala de simplu, în faţa Katerinei Siniakova, locul 47 WTA, scor 6-1, 2-6, 6-0.