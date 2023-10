Soluția israeliană: Mutarea palestinienilor din Gaza în Peninsula Sinai

Israelul ar putea muta iniţial populaţia Fâşiei Gaza în corturi, iar apoi ar putea să creeze comunităţi permanente în nordul Sinaiului, se arată într-un document dezvăluit în ediţia de luni de către cotidian.

Acest document propune alte două ”soluţii” pentru viitorul Fâşiei Gaza, care nu prevăd mutarea populaţiei.

Una dintre aceste ”soluţii” este ca Israelul să permită Autorităţii Palestiniene (AP), care controlează parţial Cisiordania ocupată în 1967 şi care a fost învinsă de Hamas în alegerile din 2007, să preia controlul în Fâşia Gaza, unde să rămână actualii locuitori.

Cealaltă ”soluţie” este ca Israelul să instituie ”un regim arab local” pentru locuitorii din Fâşia Gaza care ar rămâne acasă după o ”prăbuşire” ipotetică a regimului Hamas.

A week after the Hamas attack, Israel's Ministry of Intelligence issued a secret ten-page document outlining the expulsion of the Palestinian population of Gaza to northern Sinai, in Egypt:



1. Instruct Palestinian civilians to vacate north Gaza ahead of land operations;

2.… pic.twitter.com/3yjnhMpMn6