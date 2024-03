Sorin Grindeanu a făcut anunțul la inaugurarea terminalului Schengen: Urmează o nouă mare investiție în Timișoara

Noul terminal al aeroportului de la Timișoara „a crescut sub ochii mei, an de an, și mă simt împlinit să-l văd astăzi finalizat”, iar „Timișoara are acum un aeroport așa cum merită”, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

„Suntem aici pentru a ne bucura împreună pentru Timișoara, dar mai ales pentru România! Două zile ne mai despart de binemeritata aderare a țării noastre în familia statelor Schengen. O aderare care se va traduce într-un acces mai facil pentru cetățenii români în țările membre Schengen. O aderare pe care ne-o dorim în totalitate finalizată inclusiv cu frontierele terestre, până la sfârșitul acestui an! De aceea, deschiderea acestui nou terminal aeroportuar este dovada că România știe să materializeze în proiecte concrete banii europeni, este dovada că România știe să construiască la standarde europene...și este dovada că avem viziunea și avem capacitatea să asigurăm facilități pentru pasageri la cele mai înalte standarde de siguranță și confor”, spune Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor afirmă că așteaptă ca la următoarea sa plecare de acasă spre București sau, spre alte destinații din Schengen, să fie pasager în acest terminal nou

„A crescut sub ochii mei, an de an, și mă simt împlinit să-l văd astăzi finalizat! Timișoara are acum un aeroport așa cum merită, și care îi reconfirmă meritele de a se număra în topul orașelor europene. În doar un an, numărul celor care vor beneficia de acest terminal va putea ajunge la 3 milioane de călători, o creștere cu peste 50 de procente față de anul anterior. Iar beneficiile acestei investiții se vor reflecta atât printr-o sporită dezvoltare a Municipiului Timișoara, cât și a întregii zone de vest a țării. Și nu ne vom oprim aici! Noul terminal este doar unul dintre obiectivele importante dezvoltate în zonă de Ministerul Transporturilor”, adaugă el.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, urmează modernizarea liniei de cale ferată care va asigura legătura între Gara Timișoara Est și Aeroport, proiect care presupune și construcția unui nou sector de cale ferată dublă și electrificată.

„Gara de Nord din Timișoara este în plin proces de modernizarea, iar anul acesta se vor finaliza lucrările. În această vară, se va deschide și circulația pe Centura de Sud a municipiului și estimez că va fi semnat contractul pentru construcția Centurii de Vest a Timișoarei. La aceste obiective de infrastructură se va adăuga bineînțeles contractul pentru construcția Autostrăzii Timișoara – Moravița, pe îl vom lansa în licitație tot în 2024. Toate sunt proiecte care solicită multă muncă și determinare. Dar care odată finalizate au un impact pozitiv atât regional, cât și național. Toate sunt obiective care nu au culoare politică șii pe care oricine ocupă poziția de ministru al Transporturilor este obligat să le finalizeze cu succes”, mai spune Grindeanu.

Totodată, el amintește că vineri se împlinesc 20 de ani de la aderarea României la NATO

„Îmi doresc să scriem o nouă pagină în istorie și să fim din nou uniți, ca acum 20 de ani! În jurul unui nou obiectiv național comun: Shengen. Îmi doresc să lăsăm deoparte tot ce ne desparte politic. Îmi doresc să construim împreună punți în Europa pentru a ne face ascultat mesajul că România merită să fie membru deplin al Spațiului Schengen. Îmi doresc ca Timișoara să rămână un oraș- simbol pentru un proiect împlinit: România e Schengen”, încheie Grindeanu.