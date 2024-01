Spectrul unui atac rusesc asupra Europei până în 2044. Care ar fi cheia împiedicării Armatei Roșii (analiza)

Guvernele europene sporesc gradul de pregătire militară în vederea unui potențial conflict cu Rusia. Cu ajutorul unei echipe de foști șefi militari și experți în securitate, Daily Mail a examinat modul în care s-ar putea desfășura un asalt rusesc asupra Europei înainte de 2044.

Unul după altul, guvernele europene au emis avertismente grave către cetățenii lor, pentru a începe să se pregătească de luptă.

Iar acum, țările NATO se pregătesc pentru unul dintre cele mai mari exerciții de până în prezent, 90.000 de soldați din toate colțurile continentului și din Statele Unite urmând să se angajeze în exerciții de război uriașe - un ultim efort pentru a-și etala puterea militară în fața lui Vladimir Putin și a oricăror alte potențiale amenințări.

Toate acestea au loc în contextul în care amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar al NATO, a îndemnat guvernele și civilii deopotrivă, să se pregătească pentru o "schimbare totală" în viața lor, prezicând un conflict armat pe scară largă în următorii 20 de ani.

Generalul de brigadă în retragere Kevin Ryan, a declarat pentru Daily Mail: "În 2024, cheltuielile de apărare ale Rusiei vor crește la 140 de miliarde de dolari - o treime din bugetul național.”

„Aceste schimbări nu au sens dacă sunt îndreptate doar către actualul adversar - Ucraina - o țară cu o treime din populația Rusiei și care abia se ține pe picioare. Modificările au sens doar dacă Rusia se pregătește pentru un război împotriva unui inamic major, cum ar fi NATO“.

Cu ajutorul unei echipe de foști șefi militari și experți în securitate, Dail Mail examinează cum s-ar putea desfășura un asalt rusesc asupra Europei înainte de 2044.

Prima etapă: război cibernetic și lovituri cu rachete

Capacitățile tehnologice ale actorilor răi din întreaga lume cresc exponențial.

Atacurile cibernetice sunt acum aproape zilnice, iar guvernele, serviciile de informații și chiar companiile private sau milițiile se luptă pentru superioritate.

Deși această nouă normă este aproape acceptată ca o formă de competiție și spionaj, experții au avertizat că următorul conflict internațional major va începe probabil cu un atac cibernetic masiv.

„Atacurile cibernetice au aplicații reale pe câmpul de luptă – rușii le-au folosit în preludiul invaziei în Ucraina pentru a distruge rețeaua de comunicații Viasat, printre altele”, a spus analistul RUSI, Sam Cranny-Evans.

Dar progresul tehnologic din următorii ani înseamnă că potențialul Rusiei de a folosi războiul cibernetic pentru a crea haosul în rândurile NATO ar putea fi ordine de mărime mai mare atunci când va veni momentul atacului.

„Îmi pot imagina că rușii, dacă iau decizia teribilă de a invada, ar lua măsuri pentru a crea o perturbare cibernetică masivă a infrastructurii noastre. Ei ar putea profita de atacurile cibernetice pentru a crea probleme în porturile maritime sau pentru a perturba logistica și lanțurile de aprovizionare“, a spus generalul Ben Hodges, fostul șef al forțelor armatei din Europa.

Cranny-Evans a adăugat: ”Există chiar posibilitatea unui fel de conflict în spațiu, cu sateliți care să fie folosiți pentru a se ataca reciproc sau cu bruiaje efectuate împotriva sateliților - ceea ce s-a făcut deja la un nivel inferior în Ucraina“.

Campaniile de dezinformare, campanii de propagandă și alte forme de presiune non-violentă vor fi, de asemenea, declanșate pentru a stârni neliniște în țările pe care Rusia dorește să le aducă sub sfera sa de influență.

Dar, deși războiul cibernetic are, fără îndoială, potențialul de a destabiliza eficacitatea militară a NATO, de a-i submina capacitățile industriale și de a alimenta nemulțumirea, nimic nu va înlocui ceea ce Cranny-Evans a descris ca fiind „operațiuni cinetice convenționale la sol, în aer și pe mare“.

Acest lucru ar lua probabil forma unui atac brutal cu rachete, conceput pentru a paraliza activele militare cheie și țintele de infrastructură din Europa de Est și nu numai, creând scena pentru desfășurarea de trupe.

„O lecție majoră a luptei actuale din Ucraina este că creșterea războiului cibernetic și electronic nu a diminuat brutalitatea războiului. Orice război între Rusia și NATO va fi caracterizat de distrugeri imense și moarte, pe măsură ce fiecare parte încearcă să încalce voința celeilalte prin escaladarea atacurilor", a spus generalul Ryan.

„ Rusia nu va fi sfioasă să folosească sute de rachete de precizie cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor civile din toată Europa”, a avertizat generalul Hodges.

„Au făcut-o împotriva Ucrainei și în mod clar nu au nicio îngrijorare cu privire la repercusiunile acestor crime de război care au loc în fiecare zi. Deci, dacă au luat decizia de a ataca NATO, vor lansa rachete și drone cu rază lungă de acțiune în toate porturile maritime principale și aeroporturile și nodurile de transport, precum și în principalele sedii militare, aerodromuri și alte obiective strategice. De aceea, subliniez atât de des importanța de a avea o apărare antiaeriană și antirachetă adecvată în întreaga Europă - nu o avem în acest moment“, a subliniat generalul american.

Cranny-Evans a fost de acord că națiunile NATO trebuie să se angajeze să îmbunătățească capacitățile de apărare antiaeriană - inclusiv sistemele de avertizare timpurie - și să se coordoneze cu vecinii pentru a se asigura că rețeaua poate funcționa în mod coerent.

Faza a doua: Invazie - pe uscat, pe mare și din aer

Dacă Rusia a făcut „greșeala” de a ataca NATO în 20 de ani, generalul Hodges prezice că Kremlinul va lansa atacuri pe uscat, pe mare și din aer în încercarea de a „rupe” alianța militară.

Generalul Hodges a spus că Rusia va învăța din greșelile făcute în Ucraina și a reușit să-și refacă arsenalul militar și a făcut progrese tehnologice semnificative cu ajutorul Iranului și al Chinei.

Într-un scenariu, generalul Hodges susține că Moscova ar putea folosi această putere militară reînnoită pentru a ataca mai întâi fâșia îngustă de pământ cunoscută sub numele de Culoarul Suwalki , situată între Polonia, Lituania și enclava rusă Kaliningrad.

Chiar și un mic atac asupra acestui punct slab - singura graniță terestră dintre Europa continentală și statele baltice - ar putea cauza probleme uriașe pentru NATO.

Generalul Hodges a declarat că, dacă Putin sau succesorul său reușesc să blocheze Culoarul Suwalki, vor folosi această fâșie de pământ și Belarusul ca rampă de lansare pentru a doua fază a ofensivei lor.

Această a doua fază ar presupune trimiterea a mii de soldați ruși, tancuri controlate de Inteligență Artificială și forțe speciale, pentru a ataca unul dintre statele baltice de pe flancul estic al NATO - cel mai probabil fie Lituania, Polonia sau Estonia.

Deși mii de trupe NATO, inclusiv soldați britanici, sunt în prezent dislocate în Țările Baltice, aceștia sunt destinati doar ca o forță „tripwire”. Rolul lor este de a reține orice forță de invadare până când principala armata NATO poate sosi.

Iar generalul Hodges spune că, după ce Putin a atacat o națiune de pe flancul estic al NATO, Rusia ar aștepta să vadă cum va răspunde alianța militară.

„Dacă am ezita, acest eșec de a ne respecta obligațiile noastre conform articolului 5 de a proteja statele membre... ar rupe alianța. Ar fi o lovitură năucitoare pentru NATO dacă nu am respecta ceea ce am spus că vom face“, a declarat generalul Hodges.

Iar dacă NATO ar ezita, Putin nu s-ar opri, prezice generalul Hodges.

La câteva zile după ce a lansat invazia terestră și asaltul aerian asupra flancului estic al NATO, Putin își va desfășura marina rusă pentru o misiune vitală: preluarea controlului asupra rutei nordice a Arcticii. „Dacă ne-ar tăia de acolo, ar fi devastator“, spune generalul Hodges.

„Nu este vorba despre faptul că Rusia încearcă să preia controlul asupra întregului NATO. Nu acesta ar fi obiectivul lor peste 20 de ani. Ar fi vorba despre ruperea NATO ca alianță prin invadarea flancului estic și obținerea unor locuri critice - cum ar fi Arctica - care i-ar avantaja“, explică generalul.

Odată cu topirea calotei polare din cauza schimbărilor climatice, noile rute de transport maritim devin cu atât mai accesibile.

„Rusia va dori să domine această rută nordică, ar fi mult mai rapid pentru ei să navigheze în vârful lumii și ar aduce beneficii economice Moscovei“, a declarat generalul Hodges.

„Cu armele lor cu rază lungă de acțiune, ar fi capabili să domine ceea ce intră și iese din Atlanticul de Nord dinspre Arctica“, a adăugat el.

Rusia revendică deja proprietatea și controlul asupra majorității rutei maritime nordice (NSR), cea mai accesibilă cale maritimă arctică, care ar putea deveni o nouă arteră pentru comerțul internațional.

Ruta trece de-a lungul coastei arctice a Rusiei și, prin urmare, se află în zona economică exclusivă (ZEE) a Rusiei, ceea ce permite țării să își asume controlul activităților de transport maritim, navigație și exploatare a resurselor, în conformitate cu articolul 234 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS).

Pe fondul relațiilor tensionate cu Occidentul, NSR îi oferă lui Putin o modalitate de a-și expedia resursele naturale și alte zări către China , India și alți cumpărători din Est, fără interferențe din partea SUA sau Europa.

Și de la înălțimea Cercului Arctic, flota nordică a Rusiei poate lansa atacuri asupra porturilor scandinave sau poate traversa apele arctice pentru a ataca Regatul Unit prin Marea Nordului.

Moscova ar putea desfășura submarine sau submersibile pentru a tăia cablurile submarine de fibră optică vitale, provocând daune și perturbări fără precedent infrastructurii, logisticii și comunicațiilor occidentale pe fondul unei escaladări a conflictului în viitor.

Aliații Rusiei s-ar putea alătura luptei

După cum a declarat atât de clar generalul Hodges pentru Daily Mail: „Acest război nu s-ar întâmpla într-un vid”.

În condițiile în care prăpastia dintre Est și Vest devine din ce în ce mai adâncă, este puțin probabil ca un atac rusesc asupra NATO să se desfășoare fără ca alte puteri majore să intre în luptă.

În ultimii ani, Rusia a creat legături mai strânse cu alte puteri, fiecare dintre acestea având propriile nemulțumiri adânc înrădăcinate față de ceea ce ei consideră o ordine mondială hegemonică condusă de SUA și aliații săi occidentali.

Iranul , de exemplu, reprezintă o amenințare gravă în Orientul Mijlociu, cu o armată înfricoșătoare și cu resursele necesare pentru a dezvolta arme nucleare - ceva ce generalul Hodges a spus că se va întâmpla probabil în anii următori.

Republica Islamică sprijină, de asemenea, o serie de alte grupuri puternic armate din regiune, inclusiv Hamas, Hezbollah și rebelii houthi din Yemen, precum și forțele din Irak și Siria .

Aceste forțe constituie așa-numita „Axă a Rezistenței” reprezentând o alianță geopolitică și militară pentru a contracara amenințările din partea Occidentului și a rivalilor regionali.

Teheranul este pe cale să orchestreze un tratat de parteneriat strategic de anvergură cu Vladimir Putin - pentru care produce deja drone pentru a bombarda orașele ucrainene - care ar duce la cote fără precedent angajamentul militar, economic și diplomatic.

La fel ca Rusia, Iranul s-a confruntat de mult timp cu sancțiuni economice occidentale și se opune ferm influenței și intervenției occidentale în Orientul Mijlociu.

De asemenea, dezvoltă legături mult mai strânse cu alte națiuni din est și sudul global prin diferite forumuri internaționale, deoarece își propune să minimizeze impactul sancțiunilor occidentale.

În cazul unui atac rus asupra NATO, este foarte posibil ca Iranul să intre în luptă de partea Kremlinului.

China reprezintă o altă amenințare – deși poate nu direct pentru Europa

În timp ce China se bucură de importuri ieftine de energie din Rusia și își susține obiectivul mai larg de a destabiliza ordinea internațională condusă de Occident, ea se bazează, de asemenea, în mare măsură pe comerțul cu Occidentul, în special cu SUA.

Cooperarea lor militară nu seamănă încă cu cea a Moscovei și Teheranului, iar Beijingul, care intenționează să-și consolideze statutul de superputere mondială, se teme de încercările Rusiei de a cultiva influența în Eurasia și Sudul Global.

Având în vedere acest lucru, este mai puțin probabil ca Beijingul să pătrundă într-un teatru european pentru a sprijini Rusia într-un conflict cu forțele NATO.

Dar un scenariu în care Partidul Comunist Chinez profită de o astfel de oportunitate pentru a lansa o invazie a Taiwanului în efortul de a readuce sub control insula suverană și autoguvernată - în timp ce NATO este concentrată pe amenințarea Moscovei - este cu siguranță unul plauzibil. .

Și având în vedere dorința Beijingului de a consolida accesul la resursele vaste ale Arcticii și a securiza rutelor de transport maritim în afara limitelor controlului occidental, este fezabil ca China să acorde sprijin Kremlinului în timp ce poartă război cu Europa.

„Nu cred că există dragoste pentru Rusia în China. China nu este foarte interesată să mențină Rusia pe linia de plutire”, a spus generalul Hodges.

„Dar ei nu vor dori nicio întrerupere a gazului lor ieftin și vor dori să poată folosi acea rută a Mării Nordului pe care Rusia o va controla în cazul acestui scenariu de conflict”.

Izolarea aproape totală a Coreei de Nord de scena mondială înseamnă că este mai puțin probabil să fie târâtă într-un conflict major, iar amenințarea cu războiul este un instrument folosit încă de la crearea țării de către bunicul lui Kim Jong Un, Kim Il Sung, pentru a menține dinastia la putere.

Dar regimul a fost deja de acord să completeze Moscova cu muniții pentru războiul său în curs de desfășurare în Ucraina, într-un moment în care relațiile Occidentului cu aliații săi istorici - China și Rusia - sunt la un nou minim.

O analiză RUSI privind furnizarea de muniții de către Coreea de Nord către Rusia a avertizat: "Impactul va fi resimțit mult mai departe de câmpul de luptă din Ucraina. Vânzarea unor astfel de cantități de muniții va umple cuferele regimului de la Phenian lipsit de bani.

Bruce Bennett, cercetător în domeniul apărării internaționale la RAND Corporation, a declarat: "Coreea de Nord ar putea căuta și alte forme de asistență din partea Rusiei în schimbul sprijinului său, inclusiv furnizarea de rachete și alte tehnologii militare avansate".

Pe măsură ce această alianță militară dintre Moscova și Phenian se dezvoltă în continuare, există șansa ca Coreea de Nord „s-ar putea folosi armele nucleare în mod coercitiv” pentru a pune o presiune mai mare asupra alianțelor occidentale cu parteneri asiatici precum Japonia și Coreea de Sud sau „ a amenința direct Statele Unite cu folosirea armelor nucleare”.

Cum putem evita războiul total?

Putin a susținut de multă vreme că prăbușirea Uniunii Sovietice la începutul anilor 1990 a fost o catastrofă și, deși nu este clar care ar fi obiectivele unui atac rusesc asupra NATO , analiștii se așteaptă ca primele sale ținte să fie fostele state sovietice.

Retorica Kremlinului față de statele baltice și alte națiuni est-europene - locuri care odată s-au închinat în fața Kremlinului, dar acum subscriu în mare măsură la valorile și instituțiile occidentale - a devenit din ce în ce mai ostilă de la invazia vecinului său din februarie 2022.

Având în vedere că forțele Moscovei se confruntă deja cu o rezistență acerbă în Ucraina, analiștii din domeniul apărării nu cred că Kremlinul ar avea puterea de a pune mâna pe mari părți din țările europene în cazul unui viitor conflict.

Dar Rusia a condamnat în mod clar și constant ceea ce percepe ca fiind o extindere a NATO și dorința alianței de a amenința sfera de influență a Kremlinului.

Prin urmare, s-ar putea să nu treacă mult timp până când blocul estic va fi din nou în vizorul său - dacă nu pentru a cuceri, cel puțin pentru a perturba și destabiliza cu scopul de a submina alianța NATO.

O victorie a Moscovei ar putea duce la răsturnarea guvernelor pro-occidentale care au aderat de bunăvoie și în mod democratic la Uniunea Europeană și la NATO, înlocuindu-le cu marionete rusești sau cu partide mai înclinate să se alinieze cu Kremlinul, rupând astfel alianța.

Așadar, cum poate Occidentul să împiedice acest lucru să se întâmple?

Potrivit experților, cheia este descurajarea.

Acest lucru necesită ca NATO și statele sale membre să aibă o armată care nu numai că este pregătită să respingă orice forță rusă invadatoare, dar este suficient de puternică pentru a depăși armatele Moscovei până la punctul în care Kremlinul nu va mai dori să lanseze un atac.

„Descurajarea înseamnă atât a avea capacitatea militară, cât și a semnala inamicului tău dorința ta de a folosi această capacitate - și hotărârea ta de a merge până la capăt“, spune Sam Cranny-Evans.

„Ceea ce vedem în Europa cu acest exercițiu de amploare de 90.000 de oameni în luna mai, cu Operațiunea Steadfast Defender, este o parte a acestui element de semnalizare.

„Este o demonstrație pentru Rusia că Europa și NATO au această capacitate de a mobiliza această forță mare, de a o pune pe teren și de a-i testa capacitatea de a lupta într-un război major. Acesta este un efort de cooperare pentru a evita un război sau pentru a împiedica un inamic să creadă că obiectivele sale de război ar putea fi atinse cu ușurință“.

"Pregătirea ar putea fi suficientă pentru a evita un război mai amplu. Dacă nu ne pregătim, am putea invita la unul", susține generalul de brigadă Ryan.

Iar generalul Hodges a adăugat: "Rușii ar trebui să creadă că [NATO] are capacitatea și este dispusă să folosească această capacitate pentru a-i învinge sau pentru a le face situația atât de dureroasă încât să aleagă să nu acționeze".

El a subliniat că un război total ar avea loc doar dacă Rusia ar simți că NATO nu este pregătită sau unită.

"Rușii respectă doar puterea. Dacă simt vreo slăbiciune, atunci vor continua să avanseze. Dacă ar face-o, ar fi pentru că au făcut evaluarea că nu suntem pregătiți sau uniți în interiorul alianței sau că nu avem muniție adecvată sau capacitatea de a ne mișca suficient de repede“, mai spune fostul șef al forțelor armate americane din Europa.

Descurajarea include și amenințarea unui conflict nuclear, potrivit unor analiști.

Alexander Lord, analist principal pentru Europa-Eurasia la firma globală de analiză a riscurilor Sibylline, a declarat: "Descurajarea nucleară rămâne fundamentul strategiilor de prevenire a unui război la scară largă între Rusia și NATO".

Cu toate acestea, el a subliniat că „proliferarea războiului hibrid, destabilizarea zonei gri și revenirea războiului de mare intensitate pe continentul european înseamnă că descurajarea convențională trebuie să joace un rol mai important în prevenirea unui astfel de război între Rusia și NATO“.

„Acest lucru înseamnă că Europa și Occidentul mai larg trebuie să investească pentru viitor, iar exercițiile militare la scară largă, cum ar fi Steadfast Defender, cele mai mari exerciții NATO de la Războiul Rece încoace, sunt concepute pentru a ilustra această capacitate convențională și dorința de a apăra aliații și, prin urmare, pentru a descuraja noi agresiuni rusești“, a conchis el.

Dacă NATO poate prezenta o amenințare militară înfricoșătoare, eficientă și coerentă, poate că îl va descuraja pe Putin - sau pe succesorul său - să continue violențele și să împiedice spectrul unui război total să coboare din nou asupra Europei.

Dar descurajarea nu este o soluție eternă și trebuie să fie urmată de eforturi concertate de restabilire a unei comunicări continue și a unor relații diplomatice pozitive cu Moscova.

Printre multe altele, fostul președinte american Theodore Roosevelt este amintit pentru popularizarea "diplomației cu bățul mare" - ideea este că prezentarea unei puteri militare puternice și a dorinței de a o etala este esențială pentru protejarea intereselor naționale și pentru descurajarea potențialilor inamici de la realizarea unor intenții nefaste.

Dar există și un al doilea element al proverbului care a inspirat inventarea conceptului. Dacă cineva trebuie să poarte un băț mare, ar trebui, de asemenea, să "vorbească încet".

Un băț mare ar putea schimba comportamentul cuiva - dar nu-l poate bate pentru a-l face să înțeleagă.