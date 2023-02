'Spiritualitatea ortodoxă' - a doua carte a preotului Cornel Man, după 'Cunoaşterea lui Dumnezeu'

Evenimentul, încărcat de emoţie şi semnificaţie în viaţa comunităţii din Diosig, a avut loc în Biserica ortodoxă "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", după slujba oficiată de şapte preoţi, cu participarea părintelui profesor dr. Dumitru Megheşan, fost decan al Facultăţii de Teologie din Oradea."Toată cartea este amprentată de conceptul îndumnezeirii. Trebuie să explicăm ce înseamnă dumnezeire. Numai Biserica ortodoxă are acest concept de îndumnezeire. Alte religii nu au. Adică să devii tu un Dumnezeu. Să-l impregnezi pe Dumnezeu spiritual în sufletul tău. Şi-atunci tu devii mai bun. Iubirea e atributul său cel mai mare. Îl manifest pe Dumnezeu nu stând toată ziua în genunchi. Mă pot ruga când lucrez în grădină, când tai lemne, când am grijă de un copil. Asta e rugăciunea adevărată. Faceţi din activitatea voastră o rugăciune. Asta înseamnă îndumnezeire, adică sfinţirea ta. Transformarea ta. Iluminarea ta. Te uneşti cu Dumnezeu spiritual. Recomand această carte foarte mult," a spus, în cuvântul său, profesorul dr. Dumitru Megheşan.Ca şi prima sa carte, şi această lucrare este dedicată celor patru fii ai preotului: Andrei, Emanuel, Gabriel şi Olimpiu.Părintele Megheşan a subliniat că această carte este excepţională prin însăşi titlul ei. Dacă cealaltă era axată pe învăţătura de bază a Bisericii, acum, autorul vine să pună o coroană, prin volumul doi. Autorul îşi propune, conform părintelui Megheşan, să facă o călătorie interioară prin sufletul omenesc, pe cinci trepte mari, cele cinci capitole, către cer."Porneşti de la curăţarea de păcate, treci prin simţirea Lui ca lumină, ca o căldură în suflet, ca să ajungi la sfinţenie. Definiţia spiritualităţii este a-l simţi pe Dumnezeu în tine. Simţirea prezenţei Lui în om. Faci o experienţă tainică cu El. Ori ţinta oricui ar trebui să fie dialogul cu Dumnezeu. Spiritualitatea ne scoate din cotidianul obişnuit, din platitudine, din orizontalism şi ne dă perspectiva înveşnicirii noastre, ne aminteşte că sufletul nostru e veşnic", a spus părintele Megheşan, în prezentarea lucrării.Autorul Cornel Man a mărturisit că el nu este un scriitor profesionist, "cele două cărţi s-au născut din voinţă, jertfă şi lacrimi", fiind lucrări de suflet, utile însă deopotrivă publicului larg, dar şi pentru preoţii la început de carieră, de a-şi aminti învăţătura Bisericii ortodoxe."Spiritualitatea nu înseamnă mister, enigmă, ci este viaţă, cultura unui popor, este modul de a fi al unui neam. Mi-a plăcut foarte mult o afirmaţie a lui Einstein care spune că 'coincidenţa este modul discret al lui Dumnezeu de a rămâne discret, anonim'. Lucrurile acestea am început să le înţeleg mai bine, din 2017, când am rămas singur şi am început să citesc cu înfrigurare. Am fost un simplu popă de ţară, până atunci, dar divorţul de soţia mea, care m-a părăsit, a pornit adevăratele frământări. Am acceptat situaţia şi m-am adâncit în studiu. Pentru cartea a doua am citit şi recitit, cu creionul în mână, peste 10.400 de pagini. M-am ancorat în partea teologică, dar nu pot să afirm că ştiu răspunsul la orice întrebare. Sunt întrebări care sunt fără răspuns şi la altele pot să dau un răspuns, în lumina ortodoxiei, cum spunea părintele Cleopa. Sper totuşi să aducă mai multă înţelegere celor care le vor citi", a declarat, pentru AGERPRES, preotul Cornel Man.În numele enoriaşilor credincioşi a vorbit doamna Emilia Negrean, soţia preotului Cornel Negrean, timp de 45 de ani paroh al locului, subliniind aplecarea părintelui Cornel Man asupra cărţilor de învăţătură, nu întâmplător, ziua sa de naştere, 15 februarie, fiind declarată Ziua Naţională a Lecturii. Întreaga asistenţă i-a cântat şi i-a urat "La mulţi ani!", cu ocazia împlinirii vârstei de 63 de ani.Despre carte a mai vorbit, pe scurt, şi preotul Ciprian Antal, care a comparat o carte bine scrisă asemeni unui "covor fermecat care te poartă într-o lume în care nu ai avea altfel acces", precum şi despre a descoperi din nou dragostea de carte."Doar citind ne îmbogăţim cultura, Doar aflând despre Dumnezeu din cărţi, din rugăciuni şi acatiste, ne apropiem de El. Este primul pas. (...) Aici, în această carte, eroul suprem este Dumnezeu. Şi la El trebuie să ajungem fiecare dintre noi. Ne mândrim cu părintele nostru drag, care demonstrează că şi la ţară avem preoţi oameni de cultură. Nu degeaba s-a spus că veşnicia s-a născut la sat," a afirmat preotul Ciprian Antal.În cele din urmă, preotul Cornel Man a recunoscut că a terminat şi manuscrisul a celei de-a treia cărţi, numită "Inima - loc al iubirii în paginile Sfintei Scripturi", urmând să fie tipărită. De această dată, aceasta va fi dedicată oamenilor din comuna Diosig.