Spotify lansează prima emisiune matinală - Va avea DJ și informații din diferite domenii

Serviciul suedez de streaming preia ideea emisiunilor matinale de la radio şi o combină cu tehnologii proprii, potrivit news.ro.

Citește și: Polițistul economic PICCJ care 'VISA' la 1,1 milioane de euro în timpul stării de urgență plasat în arest la domiciliu - În alte trei dăți CAB a respins decizia

“The Get Up” este numele primei emisiuni matinale pe care Spotify o difuzează - o emisiune care, precum cele de la radio, este găzduită de DJ şi conţine, pe lângă muzică, informaţii din diverse domenii.

Noul show este gândit în principal pentru cei care călătoresc, fie că este vorba de un drum cu propria maşină sau cu transportul în comun spre şi de la locul de muncă.

Citește și: De aproape 20 de ori, în opt ani, a avut 'CONFERENȚIARUL' Baranga șansa de a pune punct infracțiunii de înșelăciune - Detaliile cazului

Gazdele emisiunii vor prezenta ştiri şi informaţii din divertisment, pop-culture şi, bineînţeles, muzică. Însă nu o vor face în direct.

Spre deosebire de emisiunile tradiţionale de radio, noul show Spotify va fi înregistrat şi publicat în aplicaţie ca un playlist. Utilizatorii îl vor putea asculta oricând, după ora 7, inclusiv seara, chiar dacă este gândit ca un show matinal.

Citește și: 'O avem pe doamna în portofoliu',îi spunea consilierul ALDE 'partenerului de afaceri' cu Unifarm-'Încă nu, analizează pechinezii stocul', se plângea afaceristul

De asemenea, utilizatorii pot sări anumite părţi ale emisiunii. Pot trece peste o parte în care gazdele vorbesc sau pot sări peste o melodie care nu le place.

Muzica difuzată în acest show reprezintă o altă deosebire majoră faţă de emisiunile de radio. Aceasta va fi personalizată în funcţie de gusturile şi preferinţele fiecărui utilizator, astfel că ascultătorii nu vor asculta toţi aceleaşi melodii, ca la radio.

Citește și: DOSAR Consilierul ALDE Gal Avram a primit electrocasnice de peste 60.000 de lei pentru 'AJUTORUL' dat la contractele Covid - Bunurile aveau VICII ASCUNSE

Deocamdată, “The Get Up” este disponibilă doar în Statele Unite, însă drumul este deschis pentru emisiuni localizate şi în restul ţărilor în care este disponibil Spotify.