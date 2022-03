Statele din Occident cer reuniune de urgență a ONU, după ultimele atacuri ale Rusiei în Ucraina

Marea Britanie, SUA, Albania, Franţa, Norvegia şi Irlanda au cerut ca joi după-amiază să aibă loc o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, din cauza deteriorării situaţiei umanitare din Ucraina, informează Le Figaro, citând surse diplomatice.

“Rusia comite crime de război şi ţinteşte civili”, a notat pe Twitter misiunea diplomatică britanică la ONU. “Războiul ilegal al Rusiei în Ucraina este un pericol pentru noi toţi”, a precizat misiunea britanică.

