Ştefănescu (COTAR), despre discuţiile de la ASF: Am cerut să plecăm de la tariful de referinţă; să se aplice bonus

Transportatorii au cerut în discuţiile de la Autoritatea de Supraveghere Financiară să se aplice la RCA tariful de referinţă calculat de KPMG şi să se acorde bonus, dacă este cazul, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), Vasile Ştefănescu, potrivit Agerpres.

"Am pus toate problemele pe masă. Concluzia noastră a tuturor care am fost acolo - COTAR, UNTRR, FORT - am cerut să plecăm de la B0, tariful de referinţă calculat de o terţă parte, nici de noi transportatorii, nici de ASF, ci de KPMG, tarif de referinţă care cuprinde absolut toate costurile, inclusiv frecvenţa daunelor pe fiecare categorie de transport - transport marfă, transport persoane. Poate nu ştiaţi, în tariful de referinţă este inclusă şi o marjă de profit de 5%. Am zis să plecăm de la B0, de la tariful de referinţă calculat de KPMG, şi de acolo să aplicăm bonus şi malus. Dacă am malus, ca transportator, să zicem 6 - 7 (sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, opt clase de bonus şi opt clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare - n. r.), ajung la 16.000 - 20.000 de lei, nu e nicio problemă, dar, dacă am bonus, trebuie să se scadă poliţa RCA. Or, noi, în ultimii ani, nu am beneficiat de acest bonus, nici ca persoană fizică, nici ca transportator. Ba, mai mult. Am fost incluşi cu B2, B4, B6, B8 într-o bază de date cu risc ridicat. Întrebăm şi noi de ce? De ce suntem noi asiguraţi cu risc ridicat când avem bonus 2, 4, 6 sau 8. Astăzi în baza de date cu risc ridicat a BAAR-ului, 97% sunt cu bonus. Şi atunci ce căutăm acolo? Domnul vicepreşedinte a spus că o să aibă o discuţie cu asigurătorii, cu BAAR-ul şi că prin BAAR am putea ajunge la tariful de referinţă", a explicat Vasile Ştefănescu.

Potrivit acestuia, de anul trecut şi până în prezent, la transportatori tariful poliţei RCA a crescut cu până la 30%, iar la persoane fizice cu 10 - 12%.

"I-am spus că noi o să avem o discuţie şi cu premierul. Când aţi dat din nou plafonare pe trei luni, noi am spus că mai bine nu o daţi, pentru că aceea nu e plafonare. Şi atunci se poate rectifica acea Hotărâre de Guvern şi în aceste trei luni în loc să zici 'cu plafonare la preţurile practicate de fiecare asigurător', mergi pe tariful de referinţă. Cel puţin pentru o perioadă în care o să vedem ce putem face", a declarat Vasile Ştefănescu.

Discuţiile de la ASF au fost purtate cu vicepreşedintele instituţiei Sorin Mititelu, iar la o parte a participat şi preşedintele instituţiei, Alexandru Petrescu.

"În Legea 132/2017 (Legea RCA - n. r.) este trecut că pe perioada în care autovehiculul nu funcţionează putem suspenda poliţa. Nu este vina noastră că ASF din 2017 şi până în prezent nu s-a întâlnit interministerial să regleze această problemă din lege. Nici în perioada de pandemie nu am primit suspendare pentru poliţele RCA şi să le prelungească cu două luni. I-am spus: 'Nu trebuie să modificaţi nicio lege. Legea este foarte bună, doar că nu este aplicată. A fost greu să vă întâlniţi câteva ministere şi să faceţi o normă? De când? Din 2017'", a afirmat Vasile Ştefănescu.

Preşedintele COTAR a menţionat că a solicitat o întrevedere şi cu ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, pe tema e-Transport.

"Astăzi am solicitat o întâlnire cu domnul Boloş. Noi avem treabă cu e-Transport, nu avem nicio treabă cu e-Factura. La e-Transport s-a creat o brambureală mare. Iniţial, discuţiile au fost că e-Transport se va aplica pentru mărfurile cu risc ridicat, dar deja se aplică la orice. Şi mai vrem ca diurna, nu dăm sume, dar cât se acordă în sectorul bugetar pentru cazare şi masă să se acorde posibilitatea ca şi mediul privat să ofere aceleaşi sume, fără să fie impozitate", a declarat Vasile Ştefănescu.

De asemenea, el a mai spus că a fost solicitată o întâlnire şi cu premierul pe problemele transportatorilor şi speră ca aceasta să aibă loc miercuri.